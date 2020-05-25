«Дочь боялась выходить на улицу»: звездный промоутер пожаловался на угрозы певца Александра Серова

Делами судебными на карантине увлечен и звезда 80-х Александр Серов. В прошлом году исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» подал в суд на воронежского промоутера Игоря Малюкова. Мол, прокатчик задолжал ему миллион рублей. Суд Серов выиграл и получил с Малюкова долг в размере 1 миллиона рублей.

Однако, по словам адвоката Малюкова Майи Сандлер, промоутер ничего о суде не знал, никаких извещений он не получал. А когда судебные приставы пришли за долгом, уже было поздно. Приставы забрали у Малюкова в счёт долга машину, поэтому промоутеру, чтобы вызволить авто, пришлось принести им взамен злополучный миллион рублей.

Прокатчик с решением суда не согласен, мол, финансовые обязательства перед певцом выполнил согласно заключённому договору. В связи с этим воронежский промоутер подал в Перовский суд прошение на пересмотр сроков апелляции. По словам промоутера, он планирует вернуть «миллион раздора».

Заседание в Перовском районном суде назначено на 27 мая.

— Александр Николаевич Серов — прекрасный певец, но давно известен непростым характером, — говорит об артисте в беседе с kp.ru адвокат Майя Сандлер. — Как мне объяснил Малюков, на этапе переговоров Серов обсуждал с ним даты концерта, гонорар, площадку. А после согласования всех этих договорённостей артист и промоутер подписали договор.

А когда Серов выехал на гастроли, началась совсем другая история... Сразу по приезде, выходя из поезда, Серов «завел отлаженную пластинку»: «Я пожилой человек... Я очень устал!.. У меня совсем нет сил!.. Ты же взял для меня «лекарство»?»

Под «лекарством» Серов подразумевал дополнительный гонорар, сверх того, что указан в договоре.

Мол, доставай «лекарство», иначе придётся отменять концерт.

Когда Серов выехал на концертную площадку, началось самое «интересное»: за 20 минут до концерта, когда зрители уже в зале и он отлично понимает, что концерт отменить невозможно, певец снова завел «пластинку» про «лекарство»... Дескать, или добавляй гонорар, или я не пойду на сцену, — рассказывает «КП» адвокат Майя Сандлер. — И так, со слов промоутера Малюкова, в каждом городе. Один раз приплатили сверху, второй раз. На десятый раз у прокатчика уже закончились деньги на «лекарство». На что Серов, со слов моего доверителя, жестко парировал: «Что ж, будешь мне должен, позже отдашь! Ты меня знаешь!..»

alexander_serov_official Доброго утра и позитивного настроения, друзья!

Так, по итогам гастрольного тура по 4 городам России в марте 2018 года вместо 2 млн рублей расходов на организацию гастролей их получилось почти на 1 млн больше.

— Спустя несколько дней после окончания этих гастролей Серов позвонил Малюкову и начал требовать те деньги, который он и так вытянул сверх подписанного договора, — говорит адвокат Майя Сандлер. — А у Малюкова денег нет, он и так отдал свою прибыль на «лекарство» для Серова.

Тогда Малюкову начали звонить люди «от Серова», которые угрожали расправой его семье.

Дошло до того, что дочь Малюкова боялась выходить на улицу, чтобы не встретить гонцов «от певца»,-рассказывает адвокат прокатчика. - Никто не спорит, Серова любят миллионы, он популярный певец, но все-таки у нас сейчас не 90-е, когда некоторые личности общались путём угроз.

Адвокат Майя Сандлер считает, что промоутер Малюков сполна расплатился с певцом. Фото: Личный архив.

Эту позицию я буду отстаивать в суде, поскольку очевидно, что уважаемый всеми талантливый певец предпринял все возможное, чтобы суд в октябре 19 года прошёл в «укорочённом составе», со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями, а это неправомерно, — считает адвокат Майя Сандлер.