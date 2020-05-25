Как научиться петь и сохранить голос

Голос – это основной инструмент, который требует наиболее деликатного обращения. Порой, вокалисты занимаются на износ, до конца не понимая как уязвимы их голосовые связки и какой вред они им могут нанести. К большому сожалению, данный вопрос начинает волновать человека только тогда, когда голос становится сиплым, появляются хрипы или пропадает обычное звучание.

Этого допускать никак нельзя, ведь данный инструмент даётся вокалисту один раз, и беречь его нужно всю жизнь. Именно поэтому нужно понимать, что угрожает голосу профессионала и знать основные секреты, помогающие его сохранить надолго.

Как позаботиться о голосе вокалисту

Каждому человеку даётся свой голос. Это индивидуальный, неповторимый, отличный инструмент, аналогов которому нет. Если говорить о видах голосов в пении, их можно классифицировать от низких к высоким.

Мужские голоса более грудные, свое максимальное развитие они получают в возрасте 40-50 лет. Крайне редко среди сильной половины человечества встречаются личности, которые могут владеть также и женским диапазоном. Женские голоса более высокие и пластичные. Но это только общая классификация.

Чтобы позаботиться о своем голосе и развивать его в профессиональном аспекте вокалист, прежде всего, должен:

• позаботиться о физическом и психологическом здоровье;

• устранить все проблемы работы ЖКТ (даже простая изжога может сильно повлиять на качество голоса);

• правильно питаться;

• исключить из пищи все аллергены;

• забыть о стрессах и перенапряжении.

Если вы хотите знать, как развивать голос для пения новичку, изначально надо понять какие есть виды пения. После этого вместе с преподавателем определить свой тембр и только тогда учиться петь красиво.

Возможные проблемы с голосом у вокалистов

Если для обычного человека проблемы с голосом не так страшны, то для вокалистов это может стать серьезной проблемой. Несвоевременное обращение к специалисту может повлечь за собой серьезные последствия и изменения голоса, исправить которые будет очень нелегко.

Как профессионалы, так и начинающие вокалисты должны знать, какие проблемы могут их поджидать:

• Потеря голоса в результате простуды, осиплость и хрипота. Если у человека болит и покраснело горло – это означает, что к связкам идет большой приток крови и сильные нагрузки в этот момент категорически запрещены.

• Перегрузка и высокая утомляемость голосовых связок. Переутомление данного органа не пройдет незаметно. Очень важно это вовремя заметить и дать связкам отдохнуть, сразу принять Гомеовокс и обеспечить себе регулярное теплое питье. В противном случае голос сядет, станет низким, осипнет и пропадет вовсе.

• Отечность голосовых складок (связок). Если в организм попадет бактериальная инфекция, а иммунитет не сможет с ней справиться, дыхательные пути воспаляются, изменяется форма голосовых складок (они становятся больше и не могут правильно смыкаться). Если пропал голос в данном случае, уже речь идет о развитии осложнений простудного заболевания, требующего незамедлительного обращения к специалисту.

• Неправильная передача нервных импульсов. Эта проблема чаще всего наблюдается у людей, которые слишком эмоциональны, гиперчувствительные и подвержены стрессам. Когда нервные импульсы передаются неправильно, возникнет дрожание голоса, вокалисту становится сложно попадать в ноты.

• Проблемы с пением во время переломного подросткового периода. В то время, когда подросток-вокалист начинает ощущать дискомфорт в результате непривычного звучания его голоса, он плохо контролирует высоту своего тембра. Возможно эмоциональное перевозбуждение, неправильная нагрузка и, как следствие, перенапряжение связок. В данном случае главное беречь голос и не противиться изменениям, которые с ним происходят.

Профилактика возможных проблем с голосом важнее и эффективнее чем лечение. Не перегружайте себя физически, часто бывайте на свежем воздухе, питайтесь очень умеренно (никогда не стоит петь на полный желудок), регулярно тренируйте голос, занимайтесь развитием дикции и никакие проблемы вас не коснутся.

Также специалисты рекомендуют при первых симптомах афонии держать под рукой Гомеовокс – таблетки от потери голоса и охриплости. Этот препарат оказывает комплексное воздействие, позитивно воздействует на голосовые связки. Прием Гомеовокса с первых дней повышает эффективность восстановления голоса и сокращает сроки выздоровления не зависимо от причины, вызвавшей охриплость и потерю голоса.

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Что делать для поддержки и сохранения голоса

Вокалисты каждый день подвергают свой голос большим нагрузкам. Это обратная сторона медали и огромный минус данной профессии. Именно поэтому голосовые связки вокалиста очень нуждаются в правильной тренировке, уходе и заботе.

• Необходимо вести правильный образ жизни, исключить факторы риска, которые прямо угрожают голосу, а также правильно тренироваться.

• Для того чтобы поддержать и сохранить голос нужно избегать пребывания в помещениях с пересушенным воздухом. Во время отопительного сезона можно купить увлажнитель, часто проветривать квартиру.

• Свести к минимуму риск простудных заболеваний. Длительные прогулки в холодную, мокрую погоду, пребывание в сырых помещениях, игнорирование первых симптомов простуды приведут к плачевным последствиям.

• Не переходить без надобности на шепот или крик. Некоторые думают, что говоря шёпотом, берегут свой голос, но это совершенно не так. При шепоте, также как и при крике, связки напрягаются и могут травмироваться.

Периодически позволяйте своему голосу отдохнуть. Это важно для того, чтобы главный рабочий инструмент вокалиста не переутомлялся и не подводил в самый нужный момент.

Лучшие упражнения для голоса рекомендовано делать каждое утро. Чтобы провести эффективный комплекс упражнений понадобится не больше 15 минут, а результат не заставит себя долго ждать.

Вот некоторые из упражнений на дыхание, которые рекомендуют лучшие вокальные школы (каждое из них повторяйте пять-шесть раз):

• Сядьте на стул, сделайте глубокий вдох, проследите, чтобы были задействованы мышцы живота. Задержите дыхание на несколько секунд и начинайте медленно вдыхать, считая при этом до пяти.

• Следующее упражнение – плавный вдох носом и плавной выдох ртом. Представьте, что у вас замерзли руки, и вы хотите их отогреть.

• Вдыхайте воздух носом, и выдыхает ртом, издавая протяжный звук «ссс», а следующий раз звук «шшш». Старайтесь работать на усиление.

• Зажмите одну ноздрю пальцем и постарайтесь сделать максимально шумный и глубокий вдох, после такой же выдох. Повторите это второй ноздрей.

• Сделайте вдох через нос и плавный выдох ртом, издавая звук «ааа» или «ууу». Обязательно следите, чтобы звучание было протяжным, грудным.

Упражнения необходимо делать ежедневно, иначе эффекта от них не будет. Это советы не только для тех, кто хочет научиться петь с нуля, но и для профессиональных вокалистов, желающих брать самые высокие ноты.

Несколько советов от фониатра

Специалист фониатр помогает избежать серьёзных проблем с голосом. Только он может провести полное обследование главного органа вокалиста и подобрать нужное лечение без риска для голосовых связок.

Всё это очень индивидуально, но есть общие рекомендации фониатров, которые нужно помнить и соблюдать в качестве профилактики:

• В холодное время года не разговаривать на улице. Это важно чтобы избежать переохлаждения связок и не допустить охриплость голоса.

• Не повышайте голос и не переходите на шепот – это сильно нагружает голосовые связки.

• Если вы не знаете что делать если охрип голос, а народные методы не помогают – обратитесь к врачу и строго следуйте его рекомендациям.

• Обязательно доведите до конца курс лечения, чтобы избежать осложнений.

• Работайте в хорошо проветриваемом помещении с оптимальной влажностью.

• Устраивайте себе разгрузочные дни – то есть дни покоя, когда ваш голос будет отдыхать.

• Также, в рамках лечения ларингита и других воспалительных процессов дыхательных путей, отличные результаты показывает регулярный прием препарата Гомеовокс с первых дней проявления охриплости. Противовоспалительное действие таблеток для рассасывания смягчает симптоматику и оптимизирует процесс лечения.

Фото: shutterstock

Подведя итоги, отметим, что для вокалиста проблемы с голосом – это большая неприятность. Многие слишком перегружают связки, записываются на курсы ораторского мастерства, разучивают сложные скороговорки для дикции, сами подбирают распевки для вокала. Но все это может быть бесполезно, если не беречь голос и не беспокоиться о его сохранности регулярно. Именно систематичность – это главный залог успеха, поэтому не стоит пренебрегать правилами, описанными выше и тогда ваш главный инструмент никогда не подведет!

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