Басист из ванной, скрипка из спальни: учащиеся московской музыкальной школы записали симфонию на удаленке

Необыкновенную запись выложили в ютубе учащиеся московской детской музыкальной школы имени Мурадели. Находясь на самоизоляции оркестр молодых исполнителей под руководством педагога и дирижера Константина Шмырева умудрился записать и свести симфонию.

В начале ролика девочка в смешном костюме покемона Пикачу открывает футляр флейты, достает антисептик и тщательно протирает руки. На записи видно, что каждый из музыкантов оркестра записывет партию из дома. За спиной контрабасиста виднеется двуспальная кровать. Скрипач играет на фоне микроволновок и холодильника. Маленький бас-гитарист уселся с инструментом прямо в ванную и зажег свечи для антуража.

Всего в записи приняло участие больше двадцати музыкантов, в числе которых - даже исполнители на саксофоне и арфе.

На днях в интервью с корреспондентом "КП" директор "Русского концертного агенства" Дмитрий Гринченко посетовал на то, что совместные репетиции музыкантов на удаленке невозможны. Поэтому участники коллективов Башмета вынуждены репетировать в одиночестве.

Школьники доказали, что пандемия -оркестру не помеха. Причем, коллективная запись школьников звучит так здорово, что пользователи не поверили, что ее записывали удаленно.

Впрочем, автор симфонии, композитор и лингвист-полиглот Антон Брежестовский подтвердил, что музыканты не собирались вместе.

- Костя, дирижер, собрал все файлы и сводил. Очистил от шумов, поправил по частотам, выровнял по возможности. Поэтому звучит приемлемо. А для жирности к ним чуть-чуть подмешали "химию" - струнные виолончели.

По словам Брежестовского, премьера симфонии должна была состояться 20 марта вживую, но ее отменили из-за пандемии.

Кстати, в кадры записи попали домашние любимцы, в частности, коты, внимательно слушающие музыку.

Как подтвердил композитор, домашние животные реагируют на музыку особенным образом, а некоторые кошки даже пытаются подпевать.