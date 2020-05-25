Спасут ли торговые центры соскучившиеся по шопингу женщины

Почти два месяца на самоизоляции показали, что даже те, кто никогда не заказывал что-либо через интернет, хотя бы раз воспользовались такой возможностью и ощутили все плюсы покупок в сети. Тренд на развитие онлайн-торговли в стране был достаточно серьезным и без карантина.

- Сегодня до 15-20% оборота уходит на дистанционные покупки, - заявил во время онлайн-конференции Александр Каньшин, председатель комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ. - Онлайн набирает серьезную силу. Это меняет структуру спроса, покупок и имеет право на жизнь. Этот фактор, с одной стороны, дает определенные возможности для арендаторов, с другой стороны, оказывает серьезное давление на ТЦ, отбирает часть посетителей.

Однако несмотря на серьезную заявку онлайн-торговли, она не сможет полностью заменить классический шопинг.

- Тут мы делаем ставку прежде всего на женщин России, - продолжает Каньшин. - Потому что для них шопинг как искусство. Для них шопинг как возможность антидепрессивного проведения времени, и даже отдыха. Мы надеемся, что значительная часть структуры спроса останется консервативной.

То, что торговлю в магазинах в ближайшие годы не заменит никакой интернет, говорят цифры.

- По итогам 2019 года уровень проникновения электронной торговли составлял всего 3%, в то время как в ведущих экономиках мира это от 10 до 20%, - приводит цифры Александр Борисов, председатель совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ. - Мы неизбежно этот путь пройдем, кризис даст толчок развитию. Пока же средние затраты россиянина в интернете на уровне $200, а в Америке - $1400.