«Мама, ты обещала не пить»: Жительница Подмосковья отчитала сына во время трансляции на сайте знакомств

Смотреть эти кадры, без эмоций просто невозможно. На них 40-летняя жительница Подмосковных Химок Эльвира Абрамова. Она отчитывает сына, который мешает ей вести секс-трансляцию на сайте знакомств. Явно пьяная женщина в майке с разрезом до пупка и выдающимся бюстом, который лежит на клавиатуре, не довольна, что сын отвлекает её от компьютера. Судя по всему, парень не в первый раз застукал маму за взрослыми играми. Вот диалог мальчика и его мамы.

- Мам, ты мне обещала, что больше не будешь!

- Ну я обещала.

- Обещание свое не сдержала.

- А че ты плачешь?

- Я не плачу.

- А че ты плачешь? Ты мужчина.

- Я не плачу.

- Ты мужчина! Ты мужчина!

- Нет, блин не мужчина.

- У тебя дед пьет, б****. Ты не плачешь? А? А? В чем проблема? Тебе че не хватает? Тебе что-то не покупают?

- Иди спи, поспи!

- Я хочу посидеть дома и отдохнуть.

- Ну и отдохнешь. В кровати.

- Ты же всю ночь не спала.

После этой фразы мальчишка заплакал.

Но секс-мамашу это не волновало.

- И что!

Сыну она ответила лишь это и продолжила прямой эфир на сайте знакомств.

Но зрители Эльвиру не поддержали.

"Отстань от ребёнка, иди спи, пьянь": вот что советовали грудастой даме подписчики. Ту трансляцию ей все-таки пришлось прервать. Но кто-то из зрителей сохранил видео и выложил в социальные сети. Эльвира такой славы явно не желала. Женщина закрыла и удалила свои страницы в соцсетях. Но нам удалось пообщаться с одним из её поклонников.

- Про сына она рассказала, ему лет 12. Мужа у неё нет. На сайте она пару раз в неделю устраивала эфиры. Говорила, что в активном поиске нового папы для пацана, - рассказал Владимир, который просил не указывать его фамилию.

По словам подруги женщины, раньше Эльвира была хорошей матерью.

- Я просто в шоке от этого видео. Она, хоть и без мужа его растит, но была хорошей мамой. Работа в магазине, выпивала только по праздникам, - рассказала Дарья Ветрова.

Сейчас знакомые семьи не знают, как поступить.

- Хотела в опеку позвонить. Но не стала. Боюсь, что ребёнка заберут, - призналась Дарья.