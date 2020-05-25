Ростуризм и туроператы: Туризм после карантина начнется с коротких поездок внутри страны

Премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал российским туристам пока не планировать отдых за границей. Глава Ростуризма Зарина Догузова напомнила, что это не просто совет, а официальная рекомендация ведомства - воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки. Действует она с 19 марта и остается актуальной до сих пор.

Предпосылок для быстрого восстановления международного туризма пока нет, констатирует Зарина Догузова.

- Во всем мире сейчас обсуждают пути поэтапного выхода из карантинных мер. И мы видим, что этот процесс идет очень осторожно. И везде, в первую очередь, снятие ограничений начинается с небольших поездок внутри самих стран. Поэтому все наши усилия сегодня направлены на то, чтобы дать нашим гражданам возможность этим летом безопасно отдохнуть внутри нашей страны, - обрисовала перспективы летнего сезона отпусков-2020 руководитель Ростуризма на брифинге, посвященном восстановлению туризма снятия коронавирусных ограничений.

Пока же и отдых в России, по сути, нереален. Во всех регионах действует режим самоизоляции, более или менее строгий. Во многих для приезжих введен обязательный 14-дневный карантин или изоляция в обсерваторе. До 1 июня санатории, отели, дома отдыха на курортах не имеют права принимать отдыхающих. С первого дня лета открываются санатории, имеющие медицинскую лицензию – но не везде, решение зависит от региональных властей.

За оставшиеся майские дни Ростуризм вместе с Роспотребнадзором, Минтрансом и другими ведомствами собираются доработать рекомендации для отелей, домов отдыха, пансионатов, пляжей, круизов. Для санаториев они уже есть.

- Эти рекомендации, с одной стороны, должны обеспечить безопасный отдых для наших граждан, а с другой – не быть избыточными для отрасли, чтобы предприятия смогли начать работу. Здесь важно найти баланс между безопасностью людей, которая является безусловным приоритетом, и тем, чтобы они смогли комфортно и интересно отдохнуть. Все-таки отдых должен оставаться отдыхом, Люди хотят иметь какие-то ориентиры по датам, чтобы планировать свой отдых, и мы должны им их предоставить, - резонно заметила Зарина Догузова.

КОММЕНТАРИЙ ТУРОПЕРАТОРА

Чартеры в Сочи и туры выходного дня - от Золотого Кольца до Сахалина

Ольга Иванова, руководитель отдела по связам с общественностью TUI Россия:

- Мы понимали, что первыми будут открываться российские курорты. Поэтому готовили программы на лето-2020 именно по внутреннему туризму. Планируем чартерные рейсы в Сочи из семи городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Воронежа, Нижневартовска, Сургута, Нижнего Новгорода. Они стартуют в конце июня – начале июля.

Кроме того, даем возможность туристам, которые изначально приобретали туры за рубеж, перебронировать их на российские курорты.

Также запускаем новые интересные маршруты в регионах, в том числе туры выходного дня. Их география охватывает всю страну – от классического Золотого Кольца или Санкт-Петербурга, Калининграда и Казани до Сибири, Байкала, Сахалина, Камчатки, Тывы, Хакасии. Любой турист может выбрать подходящий маршрут, в зависимости от того, что интереснее и куда удобнее добираться. Средний чек - до 15000 рублей на человека, он включает трансфер от железнодорожного вокзала или аэропорта, проживание с питанием (завтраки и ужины либо трехразовое питание), экскурсионную программу.

ЦИФРЫ

Диван и грядка вместо пляжа

61% россиян собирается провести летний отпуск дома (в 2019 году домоседов среди отпускников было 44%)

31% - на даче (в 2019 году - 26%)

6% хотят позагорать на пляжах Краснодарского края (в 2019 году – 9%)

5% собирают чемоданы в Крым (в 2019 году – 6%)

3% надеются на путешествие за границу (в 2019 году 10% наших соотечественников планировали отдохнуть на зарубежных курортах).

49,5 тысяч рублей готовы потратить россияне на летний отдых каждого члена семьи (в 2019 году – 43,3 тысячи рублей).

По данным опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 человек.