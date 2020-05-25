Будущую чемпионку и гордость России парализовало за час

- Этого не может быть! Не может! Так не бывает! – кричала Варя маме по телефону. – Я просто не чувствую ноги!

- Погоди! Успокойся. Может быть, нервное. Уснешь-проснешься и все пройдет, – утешала мама.

Но на следующий день стало только хуже. Еще вчера Варя готовилась к соревнованиям по плаванию, предвкушала новые победы, а сегодня не смогла подняться со стула. Дурнота накатила резко, не было никаких предупреждающих симптомов или резких болей. Все произошло так внезапно, что она никак не могла в это поверить. Врачи в таких случаях говорят: «на фоне полного здоровья».

В родной Самаре так и не смогли понять, что же случилось с девочкой. Варина мама работает в медицинском университете, но ни она, ни ее коллеги тоже не смогли разгадать загадку. Пришлось ехать в Санкт-Петербург в НИИ детских инфекций, и там врачи вынесли вердикт: радикуломиелит грудного отдела позвоночника — воспаление спинного мозга. Отчего это с Варей произошло, никто не знает. Стали лечить, помогать ей восстанавливаться, но чтобы не делали, чувствительность ногам девочки не возвращалась. Тогда маму вызвали и сказали, что надежды встать на ноги у Вари нет, надо учить ее жить так — без ног. Дали группу инвалидности, усадили в коляску...

Мама и Варя до сих пор отлично помнят, как они тогда рыдали в объятиях друг друга. А потом решили все же не мириться, а бороться. Мама отыскала реабилитационный центр «Три сестры» и Варя с порога ринулась в работу над собой.

- Девочка явно не собирается быть инвалидом, – улыбаются врачи. – очень упорная, и это дает плоды. В течении первых трех месяцев частично восстановилась чувствительность ног, Варя начала сидеть, а спустя полгода даже ползать на четвереньках. Интеллект, слаба богу, не пострадал, руки работают в полном объеме. Сейчас Варя вынуждена учиться на дому, но она не пропускает ни единого урока. И успеваемость хорошая. Обслуживает себя почти полностью: умывается, одевается, разогревает себе еду и моет за собой посуду.

- Я слегла в течение часа, на то, чтобы подняться, уйдут месяцы, но я не сдамся! – говорит Варя.

- Вот только, средств на оплату реабилитации у нас уже не осталось, – тихо вздыхает мама. – У нас же папы нет, а дома еще младшая сестра Вари - Аня. Я тяну их одна, и просто не успеваю зарабатывать. Пожалуйста, помогите нам собрать деньги на оплату очередного курса!

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