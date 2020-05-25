2020-05-25T20:29:14+03:00
Телевизор

У Гордона подозрение коронавирус, на Первом канале его заменила Малышева

Елена Васильевна сама проведет выпуск шоу «Док-Ток»
Сергей ЕФИМОВ
Поделиться:
Остается гадать, когда в шоу «Док-Ток», все последние выпуски которого посвящены пандемии, появятся знаменитые наглядные материалы Елены МалышевойОстается гадать, когда в шоу «Док-Ток», все последние выпуски которого посвящены пандемии, появятся знаменитые наглядные материалы Елены МалышевойФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Карьера Елены Малышевой, и без того всем на зависть, с приходом пандемии только рванула вверх. Утром она ведет «Жить здорово!», по воскресеньям - «Здоровье», успевая по будням посещать в качестве эксперта по коронавирусу сразу несколько ток-шоу Первого канала. Ну а в вечернем шоу «Док-Ток» Елена Васильевна обжилась настолько, что выпуск программы в понедельник, 25 мая, она вообще проведет в качестве самостоятельной ведущей. Куда же делся Александр Гордон? Как рассказала сама Малышева, у него подозрение на covid-19. «Так или нет, мы узнаем только завтра», - с тревогой сообщила Елена Васильевна.

Тема этого выпуска - «Откуда берется иммунитет?» Таким образом, «Док-Ток» по сути стал филиалом основных программ Малышевой. Напомним, изначально «Док-Ток» задумывался как ток-шоу с элементами мокьюментари — в студии предполагалось обсуждать резонансные события, а для наглядности в заранее снятом ролике их инсценировали актеры. Довольно странная и отнюдь не новая идея, которую продюсеры почему-то продвигали как особо революционную, зритель категорически не принял. Как и ведущую — шоу «Док-Ток» вообще-то запускалось под Ксению Собчак. Но вместо триумфального возвращения в эфир самого Первого канала вышел пшик — Ксения тихо исчезла из программы, посвятив себя своему youtube-каналу.

Елена Малышева - профессор, доктор медицинских наук, но не инфекционист, а кардиолог. Однако за годы работы на ниве популяризации медицины она превосходно освоила методы донесения до широких зрительских масс самых сложных научных знаний. Вот почему Первый канал в нынешней непростой ситуации бросил теледоктора на фронт медицинского просвещения. Остается гадать, когда в шоу «Док-Ток», все последние выпуски которого посвящены пандемии, появятся знаменитые наглядные материалы Елены Малышевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Это новый «Мост»: Тело консула Эстонии в Санкт-Петербурге нашли в компании пластмассовых детей
Таинственное преступление в сериале расследуют герои Михаила Пореченкова и Ингеборги Дапкунайте — брутальный следователь Максим Казанцев и его эстонская коллега Инга Веермаа
Новости 24
ВОЗ направит в Китай миссия для расследования происхождения коронавируса
В России утвердили график ЕГЭ
"У нас не было вражды": Захарова прокомментировала конфликт МИД РФ с Financial Times и The New York Times
ЕГЭ по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля
В Минпросвещения уточнили, что пробные ЕГЭ проведут не для школьников
Захарова: Наша задача - максимально содействовать людям в их возвращении на родину
Мария Захарова: Россия не собирается вводить выездные визы
Попова рассказала, сколько еще будет длиться масочный режим
Вторая волна ЕГЭ начнётся 3 августа
Первые ЕГЭ пройдут 3 июля
Юрий Лоза пожаловался на пенсию, которой не хватает даже для оплаты коммуналки
Эксперт оценил идею возмещать работникам на удаленке расходы за электричество и интернет
Китайские ученые продолжат изучать коронавирус для предотвращения новой пандемии
Найденную в мусорном баке кубинку задушили во время оргии
В Госдуме оценили возможность получения максимальной доплаты к пенсии не с 80, а с 75 лет
C 1 июня начнётся снятие ограничений для внутреннего туризма
Иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет в период выхода из самоизоляции
Чернышенко: предпосылок для разрешения выездного туризма нет
В правительстве ситуацию с коронавирусом в России назвали контролируемой и стабильной