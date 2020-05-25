У Гордона подозрение коронавирус, на Первом канале его заменила Малышева

Карьера Елены Малышевой, и без того всем на зависть, с приходом пандемии только рванула вверх. Утром она ведет «Жить здорово!», по воскресеньям - «Здоровье», успевая по будням посещать в качестве эксперта по коронавирусу сразу несколько ток-шоу Первого канала. Ну а в вечернем шоу «Док-Ток» Елена Васильевна обжилась настолько, что выпуск программы в понедельник, 25 мая, она вообще проведет в качестве самостоятельной ведущей. Куда же делся Александр Гордон? Как рассказала сама Малышева, у него подозрение на covid-19. «Так или нет, мы узнаем только завтра», - с тревогой сообщила Елена Васильевна.

Тема этого выпуска - «Откуда берется иммунитет?» Таким образом, «Док-Ток» по сути стал филиалом основных программ Малышевой. Напомним, изначально «Док-Ток» задумывался как ток-шоу с элементами мокьюментари — в студии предполагалось обсуждать резонансные события, а для наглядности в заранее снятом ролике их инсценировали актеры. Довольно странная и отнюдь не новая идея, которую продюсеры почему-то продвигали как особо революционную, зритель категорически не принял. Как и ведущую — шоу «Док-Ток» вообще-то запускалось под Ксению Собчак. Но вместо триумфального возвращения в эфир самого Первого канала вышел пшик — Ксения тихо исчезла из программы, посвятив себя своему youtube-каналу.

Елена Малышева - профессор, доктор медицинских наук, но не инфекционист, а кардиолог. Однако за годы работы на ниве популяризации медицины она превосходно освоила методы донесения до широких зрительских масс самых сложных научных знаний. Вот почему Первый канал в нынешней непростой ситуации бросил теледоктора на фронт медицинского просвещения. Остается гадать, когда в шоу «Док-Ток», все последние выпуски которого посвящены пандемии, появятся знаменитые наглядные материалы Елены Малышевой.