«Не богато!»: Соловьев высказался об особняке Малышевой в США за $6,5 миллионов

Блогер Алексей Навальный выпустил расследование про главного доктора из телевизора Елену Малышеву. По его версии, у звезды в США есть особняк за 65 миллионов долларов. Во-первых, странный выбор героя для разоблачения. Малышева далека от политики. Во-вторых, кроме работы на телевидении, доктор занимается бизнесом.

Для чего блогер выпустил этот материал? Об этом «КП» рассказал телеведущий Владимир Соловьев.

- Видно, кто-то заказал. Потому что представить себе, чтобы Навальный что-то сделал сам и бесплатно, это смехотворно. Он, по-моему, до туалета без донатов не доходит. Если говорить вообще, наверное, наконец сбылась давняя мечта Навального попытаться работать гламурным журналистом. Видимо, он хочет перейти на работу к Андрею Малахову в «СтарХит», - сказал Соловьев.

Телеведущий уверен, Малышева, покупая собственность, прекрасно понимала, что у нее соотносятся доходы и расходы.

Блогер Алексей Навальный выпустил расследование про главного доктора из телевизора Елену Малышеву

- Малышева – одна из главных телевизионных звезд России на протяжении двух десятков лет минимум, если не больше. Малышева – человек, который занимается бизнесом. У которого чего только своего нет. При этом Малышева никогда не скрывала отношения с Соединенными Штатами. В этом я не вижу никакой проблемы, отметил он.

Соловьев предложил посмотреть, какие особняки покупают себе зарубежные звезды телевидения.

- Пусть посмотрят на особняки ее коллег, работающих, скажем, на американском телевидении, британском телевидении, на звезд такого же уровня. И поймут, что у Малышевой, по сравнению с ними, все еще не так роскошно. Но к Малышевой вопросы почему возникают у Навального? Он пытается поиграть на классовой розни. Плохо, что люди богатые? Ну, о'кей. Если ему не нравится, что есть богатые люди, почему он не обратит внимание на тех, кто долго и яростно поддерживает его борьбу, не побоюсь аналогий, учитывая его страсть называть себя дипломированным националистом? Пусть на них обратит внимание, на своих доноров, от кого он брал деньги, на чьей он стороне воевал. У них все очень хорошо. Все очень богато. Гораздо богаче, чем у Малышевой. Но на своих-то ему прыгать нельзя. Не обломится, - подытожил Соловьев.