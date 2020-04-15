2020-04-15T18:34:20+03:00
Звезды

«Док-ток»: Авторская программа Ксении Собчак превратилась в бенефис Александра Гордона

Телеведущая начала уступать место в эфире, проигрывая в честной конкурентной борьбе
Егор АРЕФЬЕВ
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Проект позиционировался Собчак как уникальный авторский формат, аналогов которому нет нигде в миреПроект позиционировался Собчак как уникальный авторский формат, аналогов которому нет нигде в мире
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Злые языки говорят, что коронавирус мобилизовал эволюционные механизмы. Так, схлопнулись многие фирмы, делавшие деньги из воздуха. В Лас-Вегасе закрылись казино. Под угрозой многочисленные «прачечные», называвшие себя банками. Конкуренция усилилась и на телевидении. Ведущая шоу «Док-ток» Ксения Собчак все реже и реже появляется в эфире Первого канала.

Оно и понятно — самоизоляция, повышенные риски, а Ксении еще ребенка растить. К чему эти жертвы? К тому же в семье Собчак-Богомолова все и так прекрасно. Пара скрашивает вечера белым винишком, разыгрывает скетчи в загородном доме на Рублевке и всячески резвится в инстаграме.

Пара скрашивает вечера белым винишком, разыгрывает скетчи в загородном доме Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пара скрашивает вечера белым винишком, разыгрывает скетчи в загородном домеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Александр Гордон в это время ведет шоу «Док-ток», в последнее время все чаще посвященное коронавирусу.

Напомним, проект позиционировался Собчак как уникальный авторский формат, аналогов которому нет нигде в мире. По факту мы увидели плохо срежиссированные спектакли в студии, где актеры-ноунеймы разыгрывали сценки, моделируя резонансные разборки.

"Супермать" Успенская сбегает из студии. Док-ток. Выпуск от 24.02.2020.

Ксения старалась, как умела: и сострадательную интонацию могла из себя выдавить, и публично распять Любовь Успенскую так, что певица сбежала из студии. «Мы же снимаем про любовь!», — искренне удивишись, кричала Ксения вослед. Словом, работала честно, опираясь на опыт ведения «Дом-2», интервью на «Дожде» и в собственном ютуб-влоге. Только зритель не оценил. Сторонница капитализма и честной конкуренции, увы, не показала ожидаемого результата. Толком не всплывший проект начал тут же тонуть — рейтинги программ с участием Собчак стремились к нулю, хотя идет она четыре раза в неделю в 22.30, довольно хорошее для телесмотрения время. При этом цифры выпусков, которые вел Александр Гордон — вроде как замена Ксении, «профессиональная подтанцовка» — были в разы выше.

Как удалось выяснить «КП», «Док-ток» с участием Собчак имел долю (процент от количества всех, кто смотрел в этот момент телевизор) порядка 6, а работы Гордона достигали пика в 17. Поэтому удивляться отсутствию Ксении в эфире не стоит. У телеведущей и так хватает работы — она записывает интервью для собственного влога «Осторожно, Собчак!» и регулярно выкладывает их в ютуб. Программа делается с запасом и некоторые выпуски давно ждут своей очереди. Так, вторая часть располовиненной беседы с шоуменом Александром Гудковым вышла только сегодня, а интервью с Захаром Прилепиным, отснятое в начале марта, до сих пор не выложено.

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Девушка потерялась в Керженском лесу, вышла к теплу. Находчивая, отзывчивая, неплохо владеет русским языком, спит беспокойно. Верну в хорошие руки
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Коронавирус: домашнее лечение. Док-ток. Выпуск от 08.04.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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