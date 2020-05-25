Эх, Аяз! Скандальный футболист "Спартака" Гулиев отправлен в дубль за нарушение дисциплины

Футбольные клубы России постепенно выходят из карантина, приступая к тренировочным занятиям. Но между тем, в некоторых начинают происходить странные вещи. Прошлом весной особо скандальной стала история, когда в центре Москвы полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев избил человека, повздорив с ним на светофоре. И тогда все удалось замять, и более того, американец, ставший жертвой Гулиева, написал ему доверительно: "Аяз, не разочаровывай меня!".

И вот сегодня, 25 мая, пресс-служба "Спартака" сообщила - из основного состава в дубль отправлен скандально известный полузащитник! Гулиев только приступил к занятиям под началом одного из помощников главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско, как вдруг - новая ситуация. Пресс-служба спартаковцев официально сообщает:

- Днем к команде присоединился центральный полузащитник молодежки красно-белых Константин Шильцов. Игрок дубля, которому в мае исполнилось 18 лет, здорово проявил себя в команде Алексея Лунина, забив в текущем сезоне шесть мячей и сделав две голевые передачи. Ранее Доменико Тедеско уже привлекал Константина Шильцова к тренировкам первой команды. Перед заселением на подмосковную базу Шильцов прошел тестирование на COVID-19. Обследование не выявило у игрока отклонений от нормы, и он получил разрешение на участие в тренировочном процессе. Занятиями традиционно для этих дней руководил тренер по физподготовке Владимир Чепзанович, - говорится в сообщении пресс-службы "красно-белых".

Отдельно оговаривается, что 18-летний футболист появился в команде после того, как Гулиева перевели во второй состав:

- Тренерский штаб принял решение вызвать Шильцова для работы с основой после того, как Тарасовку покинул Аяз Гулиев: он переведен в «Спартак-2».

По информации "Спорт-Экспресса" Гулиев, фактически, "сорвался", поругавшись с тренерами команды.

В нынешнем сезоне Аяз Гулиев сыграл за "Спартак" в 11 матчах в чемпионате России, но последний раз появлялся в стартовом составе "красно-белых" в сентябре 2019 года в проигранном поединке против "Оренбурга" дома.

Видео с камер: футболист Спартака Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на красный . Видео с камер: футболист Спартака Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на красный . Бьёт раз, уходит, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему. Наказывает. https://t.co/bXGu2edwwP

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