"Аяз, не разочаровывай меня!": американец, избитый футболистом "Спартака" написал обращение ко всем россиянам

На днях американец Майк Коул, которого менее недели назад избил в центре Москвы полузащитник "Спартака", Аяз Гулиев, написал в своем Facebook обращение ко всем россиянам. Мужчина отметил, что эту скандальную историю нужно закончить "красиво" и выразил надежду на то, что для российского футболиста личная встреча после потасовки оказалась "переломной".

- Сегодня я снова встретился с Аязом. По всей видимости, у парня бьется сердце и есть совесть. Он еще молодой. Надеюсь, наша встреча окажется переломной для него, - отметил пострадавший.

Американец также подчеркнул, что у него в планах направить большую сумму в благотворительный фонд в Республике Дагестан и общественным организациям в Москве.

- Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ей воспользуемся. Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в Республике Дагестани столько же общественным организациям в Москве. Одна из них помогает бездомным людям, - заявил Майк Коул.

Также потерпевший выразил благодарность всем тем, кто помог ему " в трудный момент": друзьям, родным, свидетелям драки.

- Я хочу выразить бесконечную благодарность всем, кто помог мне за последнюю неделю: свидетелям, которые дали салфетки и воду, друзьям, которые просто поразили меня своей заботой. Правда, я убедился в том, что не все российские институты работают так, как должны, - подчеркнул Коул.

Подытожив, Майк отметил, что надеется на создание такого мира, где будет меньше драк между американцами и русскими.

-Аяз, не разочаровывай меня! - подытожил Майк Коул.

Напомним, то в среду утром, 10 апреля, футболист московского "Спартака" Аяз Гулиев избил пешехода в центре Москвы. Потасовка произошла после того как российский как спортсмен не пропустил пешехода. Пострадавшим оказался американец, Майк Коул.

Позже руководство "Спартака" также добавило, что клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым. Было отмечено, что изучив обстоятельства произошедшего, было принято решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.

Спустя некоторое время сам Аяз Гулиев принес извинения Майку Коулу и своим фанатам, назвав свое поведение "недопустимым".