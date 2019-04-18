Игрок "Спартака" Аяз Гулиев о драке в центре Москвы: "Раньше вспыльчивость была проблемой на поле, но первый раз такое произошло в быту"

Молодой футболист московского "Спартака" Аяз Гулиев, который стал участником громкого скандала, выступил с публичным покаянием перед болельщиками. Не так давно Гулиев, который зимой перешел в столичный клуб из "Ростова", избил в центре Москвы пешехода. Вскоре Гулиев и пострадавший, который оказался преподавателем английского языка, по сути, пошли на мировую. Майк Коул у себя на странице в Facebook обратился к футболисту: "Аяз, не разочаровывай меня!".

И вот, Гулиев в интервью клубной пресс-службе "Спартака" заявил:

- Мы поставили точку в той истории. После того случая мы практический каждый день на связи с Майклом. Обо всем поговорили, все подробности нет рассказывать смысла. Мы с ним все обсудили и поговорили. Единственное, что могу сказать - мне стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Перед ним самим я извинился и уже не один раз. Не должен был само собой так делать. Моя вспыльчивость меня подвела тут, и уже в быту. Так обычно это бывало на поле, а это произошло в быту. Не знаю что говорить - называется сначала сделал, потом подумал. Сидел, понимал: "Ну как можно было так сделать?".

Аяз Гулиев: Это урок на всю жизнь .

До сих пор хожу и не понимаю, как так можно было сделать. Поэтому еще раз говорю, что мне очень стыдно. И это на самом деле - это поступок навсегда останется при мне, и будет мне уроком. И уже не первый и не второй день я знаю это, и мне говорят, что со сдержанностью у тебя все хорошо. Я признаю это, никогда не отрицал. Пытаюсь с этим бороться, до этой ситуации было только на поле, в быту не доходило до такого. Такая ситуация случилась и думаю, что после этого наконец получится у меня сдерживаться и не повторять не только такое, но и любые такие ситуации, которые могут повлиять на общественность, на мою семью и всех тех, кто рядом.

- Тебя клуб оштрафовал, знаю. Они пойдут на благотворительные цели?

- Да. Так будет лучше. Недавно был открыт фонд "Спартак - детям". И думаю, что правильно будет это отдать именно туда. Ну и вообще, то, что идет на благотворительность - будет лучше.