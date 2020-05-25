Фермер о новом клубничном сезоне: «Ягоды поспеют в июне, цена будет от 350 рублей, а потом быстро снизится»

Клубничный сезон в Московской области начнется в начале июня. Ягоды одновременно будут собирать несколько предприятий и уже к 10 июня клубнику можно будет купить в магазинах.

- Из-за нестабильной погоды сложно предугадать созревание ягоды на полях Подмосковья. По оценке сельхозпроизводителей, ранние сорта клубники в этом году можно будет попробовать в начале июня. Примерно к 10 июня свежая и сочная ягода отправится в магазины и на рынки региона и Москвы, - рассказал Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Земляника еще не зреет

Клубнику можно встретить на полках магазинов и сейчас – она тепличная. Выращивают ее в Турции и Литве. Но совсем скоро можно будет купить отечественную клубнику. Обычно первая зреет в Краснодаре, в Крыму, следом и подмосковная.

В этом году в Совхозе имени Ленина планируют начать сбор урожая немного позже – с 15 июня. Земляника еще не зреет, а тепличных ягод в совхозе нет. О предстоящих проблемах по сбору и реализации ягоды «КП» рассказал Павел Грудинин, директор «Совхоза имени Ленина».

- В соцсетях появилось сообщение, что в условиях коронавируса все же будет традиционный сбор клубники, когда в совхоз приезжали студенты, семьи, пенсионеры помогали собирать, и сами увозили 10%?

- Раньше люди приезжали утром к метро, их подвозили к полям 4-7 км на автобусах, где не было никакой социальной дистанции (как ныне говорят). Сейчас ситуация такова, что мы не знаем, что будет в июне. И нам нужны постоянные сборщики: мигранты либо наши граждане. Что мы делаем? Границы закрыты, привезти рабочих невозможно. Мы сейчас ведем переговоры с РУДН, где иностранные студенты, которые на каникулы, по всей видимости, никуда не уедут. Самолеты не летают. Всех желающих студентов зовем на пару недель на сборы урожая. С проживанием, питанием. Это будет и практика, и оплата.

- Какой будет цена на клубнику?

- Это вопрос рынка. От себя могу сказать, что не выше, чем в прошлом году, а может и ниже. Если нам не разрешат торговлю на улице, то цена, конечно, будет смешной.

- Будет до 350 рублей?

- Наверное, она начнется от 350 рублей, а потом быстро упадет. Еще цена будет зависеть от того, по какой цене приедет турецкая ягода (грунтовая), будет ли белорусская, что будет на таможне? Покупательская способность сейчас низкая. И люди сейчас ходят меньше по улице.

- Почему бы не продавать ее в магазинах?

- Это же грунтовая ягода. Она не терпит попадания на общий склад, фасовку, она так долго не лежит на прилавке, как тепличная. Не умеют сетевые магазины работать с десертной вкусной ягодой – у нее день для продажи.

Клубничные поля

В Подмосковье клубнику выращивают на открытом грунте порядка восьми компаний. Сбор ягоды в скором времени в Коломне и Луховицах.

- Ягоды в первую очередь начнут собирать на предприятиях «Коломенская ягода» и «Непецино» в городском округе Коломна, «Русская ягода» в Луховицах. Ранний сбор планирует и Институт садоводства и питомниководства в Ступино, - рассказал Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Садовую землянику будут собирать 20-25 июня. После сбора она сразу же будет попадать на прилавки подмосковных магазинов.

В столице сейчас рассматривают возможность в середине июня открыть традиционные городские «клубничные киоски» (их располагали вблизи домов и остановок общественного транспорта, легко узнать по красному дизайну). Ограничений на торговлю продуктов нет, поэтому и клубника из-за коронавируса не должна попасть под запрет. Тогда, как и в прошлом году, откроют 150 площадок в разных округах города. Ягоды уже хотят привезти производители из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края. А потом уже и из Подмосковья.

- В прошлом году в Подмосковье в открытом грунте было собрано более 1200 тонн клубники, - рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Холодная весна – потеря урожая на 40-50%

Проблем с поставкой клубники, как говорят в «Ягодном Союзе», в Москву не будет. Проблемы другие: где продавать, каким будет урожай, и кто соберет клубнику?

- В этом году очень холодная весна, поэтому сезон подмосковной садовой земляники начнется чуть позже – в третьей декаде июня. Но в начале июня в Москву привезут ягоды из Воронежской, Липецкой, Тульской области. Сейчас из Краснодарского края поставляют. Вопрос: где продавать ягоду? Будут ли открыты рынки, ярмарки, киоски? Пока мы видим, что фермеры юга России сталкиваются с большими проблемами при реализации своей продукции, - говорит Ирина Козий, гендиректор «Ягодного Союза».

Еще одна проблема – это привезти сезонных рабочих. А сбор ягоды - это трудоемкий процесс, на каждый гектар нужно около 20 человек. Плантации по 20-40 гектаров потребуют сотни рабочих. Сейчас из-за проблем с рабочими, из-за холодной весны, по данным «Ягодного Союза», 40-50% урожая производители потеряют.

Какой будет цена? Прошлым летом в Москве килограмм клубники можно было купить от 170 до 350 рублей. Сейчас в сетевых магазинах клубника достигает почти 1000 рублей за килограмм.