Эксперты РАН: Россия восстановится после коронакризиса к 2023 году, а второго пика эпидемии в Москве не будет

«НУЖНО ИЗУЧАТЬ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ»

Ученые-эксперты РАН — медики, экономисты, социологи, психологи и математики провели онлайн-собрание на тему «Настоящее и будущее: моделирование выхода из коронакризиса».

- Один из моих любимых фильмов - «Назад в будущее». И первый вопрос у нас сегодня — что можно и нужно было бы поменять, чтобы не возникло пандемии такого масштаба, как сейчас, - начал президент РАН Александр Сергеев.

По мнению ученого прежде всего нужно лучше контролировать экосистемы, где человек сталкивается с вероятностью появления подобных вирусов. Многие специалисты считают, что одна из причин «нападения» смертельно опасных инфекций на человечество — это вмешательство в природу. Люди проникают и разрушают места обитания животных — резервуаров множества вирусов. А потом расплачиваются заражением мутирующими «звериными» возбудителями болезней.

Еще нам нужно глубже исследовать самих людей, - продолжил мысль о важных переменах профессор, замдиректора по науке Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука Алексей Романюха.

- Есть важная тема, которая оказалась упущена, - говорит профессор. - Мы практически не знаем, как выглядит здоровая популяция наших граждан. Нет длительных исследований, наблюдений за динамикой здоровья не тех людей, кто ходит по врачам, а кто живет обычной жизнью. За ними нужно наблюдать не год, не два, а десятилетия. Есть прекрасный пример американского Фремингемского исследования, когда 70 лет врачи и ученые наблюдали за несколькими десятками тысяч людей. И в результате выяснили фундаментальные механизмы развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для нас было бы идеально запустить подобную программу по изучению иммунитета людей. Такие данные, в том числе, позволят прогнозировать развитие тех или иных болезней, в первую очередь инфекций.

О ПОНЕСЕННЫХ ПОТЕРЯХ И БУДУЩЕМ ВОССТАНОВЛЕНИИ

- Когда мы входим в режим карантина, для нас как экономистов самое важное — оценка спада экономики, - рассказал замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования, член-корреспондент РАН Александр Широв. - И тут особенно важно понимать, где находится точка неприемлемого экономического ущерба — когда факторы экономического неблагополучия становятся даже более значимыми, чем медицинские показатели.

В этот момент требуется принять решение, как компенсировать возникшие негативные последствия для экономики, и как постепенно выходить из карантина, поясняет эксперт. В то же время нужно учитывать, что, выпуская определенное количество работников, мы можем ухудшить эпидситуацию. За этим важно следить.

Если говорить о восстановлении экономики, то главное определить, насколько эффективны разные меры поддержки, принимаемые правительством, продолжает Широв. От этого зависит, с какой скоростью мы можем выйти из коронакризиса.

Сейчас есть такие подсчеты:

- второй квартал, на который пришлась основная часть карантина (изоляции), привел к потере примерно 12% ВВП по сравнению с тем же периодом прошлого года;

- третий квартал — минус 5%. «Экономика очень инерционна, к сожалению, она не может резко выпрыгнуть вверх», - отмечает эксперт;

- с четвертого квартала, как ожидается, начнется восстановление. В этот период, по прогнозам, ВВП будет ниже, чем в такое же время в прошлом году, примерно на 3%.

При этом разные отрасли за время коронакризиса пострадали в разной степени. «По нашим оценкам, промышленность будет чувствовать себя лучше, а сфера услуг пострадала сильнее», - рассказал Широв. В целом, по его словам, расчеты показывают: последствия нынешнего кризиса будут преодолены к концу 2022, максимум 2023 года. При этом у нас есть возможность сейчас грамотно перераспределить ресурсы в пользу тех отраслей, которые имеют наибольший потенциал роста. «Мы можем получить новое качество экономического роста даже после затяжного кризиса», - считает ученый.

В ТЕМУ

Самая полезная мера поддержки — кредиты?

Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования составили рейтинг: как те или иные меры поддержки, учитывая вложенные ресурсы, могут влиять на ВВП в 2020 — 2021 гг. Оказалось, что топ самых полезных (выгодных) мер выглядит так:

1. Поддержка кредитования населения (льготные ставки),

2. Поддержка экспортного кредитования (льготные ставки),

3. Прямые субсидии на сохранение устойчивости бизнеса,

4. Поддержка кредитования инвестпроектов (льготные ставки),

5. Государственные закупки отечественной продукции,

6. Поддержка спроса населения на отечественную продукцию,

7. Поддержка доходов населения.

ВАЖНО

О чем еще рассказали ученые РАН

- Академик РАН Георгий Рыкованов сообщил: по данным моделирования долгосрочного прогноза для Москвы вероятность второго пика вспышки коронавирусной инфекции в столице крайне низкая.

- Доктор медицинских наук, профессор Елена Резник рассказала о последних подтвержденных данных: зараженные люди могут выделять вирусные частицы и заражать других еще за неделю (!) до появления симптомов. Инкубационный период может составлять до 27 суток. При этом человек может продолжать выделять вирус до 42 дней после заражения.

- Доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик привел данные исследований о том, что побуждает людей соблюдать карантин. Как выяснилось, в первую очередь это страх заразиться. Также серьезную роль играет понимание, что с помощью соблюдения мер изоляции мы действительно можем влиять на распространение болезни.