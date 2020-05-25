«Деньги пришли через неделю»: Как я получил субсидию для малого бизнеса

Постоянные читатели «КП» наверняка помнят наш давнишний редакционный эксперимент. Несколько лет назад мы с коллегой Валерием Рукобратским решились стать бизнесменами. Захотели на себе прочувствовать все тяготы предпринимательства. Открыли в офисном центре по соседству с редакцией небольшую кофейню. И завертелось. Первые два года работали чуть ли не в ноль. Чистая прибыль за вычетом всех расходов (налогов, страховых взносов и прочего) составляла копейки. Но затем дело постепенно наладилось. Хотя и не настолько, чтобы бросить основную работу и стать полноправными бизнесменами.

ПАНДЕМИЯ ПОДКРАЛАСЬ НЕЗАМЕТНО

В конце марта, когда офисы стали пустеть на глазах, выручка стремительно пошла вниз. А потом и вовсе прекратилась. Работать на вынос, как это делали другие рестораны, в пустых помещениях было бессмысленно. Закрыли кафе на ключ. Арендодатель дал скидку в 50% на апрель и май. Но оплачивать аренду все равно надо было. Как и 2/3 зарплаты работнику.

С такими расходами нашей накопленной прибыли (плюс денег, отложенных на выплату налогов) должно было хватить на полтора месяца. А дальше простой пришлось бы финансировать из личных карманов. Поэтому объявление о субсидии пришлось очень кстати.

Проверил ИНН на сайте налоговой. Все успешно - мы в списке. Заполнил заявление в личном кабинете. Но тут вылезла удивительная история.

Во-первых, вылезла задолженность в 3200 рублей, какие-то штрафы. А по закону субсидию могут получить только те, кто должен меньше… 3000 рублей.

Во-вторых, подать заявление в цифровом виде нельзя. Нужно распечатать заявление и либо отправить по почте, либо привезти лично в налоговую и бросить в специальную урну для приема корреспонденции.

Деваться некуда. Отправил последние деньги с расчетного счета на уплату долга и отвез заявление в налоговую. А потом попытался представить, как сотрудники ФНС будут переваривать миллион заявлений от предпринимателей. Раскрывать конверты, руками переносить все данные расчетного счета в платежные документы, ошибаться в цифрах…

С большим и довольно приятным удивлением увидел, что субсидия упала на счет уже через неделю. В личные сбережения залезать все равно придется, но, по крайней мере, не так глубоко.

Информация о субсидиях находится на главной странице сайта ФНС - nalog.ru

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЭЛЕКТРОННО

Напомним, предприниматели могут получить субсидию в размере 1 МРОТ на одного работника (12 130 рублей в месяц). А ИП, работающие без наемных работников, могут получить столько же на себя. Причем помощь будут предоставлять в течение двух месяцев – в мае и июне. То есть, в совокупности можно получить на каждого сотрудника по 24 260 рублей.

Более того, процедуру подачи в налоговой все же упростили. Теперь подать заявление можно в электронном виде. Раньше для этого требовалась квалифицированная электронная подпись, которая была лишь у 1% предпринимателей.

«Заявление формируется автоматически на основе данных Личного кабинета. Налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление», - пояснили в пресс-службе ФНС.

Размер субсидии зависит от числа сотрудников

Проверить, имеет ли ваш бизнес право на субсидию, можно на сайте налоговой. Помощь оказывается тем, кто подходит под определенные требования:

- Включен в реестр МСП;

- Относится к одной из пострадавших от коронавируса отраслей;

- Сохранение численности занятых не менее 90% от их количества в марте;

- Не имеет долгов более 3 тысяч рублей на момент подачи заявления.

Кроме того, на сайте налоговой есть специальная система (https://service.nalog.ru/covid19/), которая по введенному ИНН компании или индивидуального предпринимателя подскажет, какие еще меры относятся к конкретному бизнесу и как ими можно воспользоваться. Подать заявку на первую субсидию (за апрель) нужно не позднее 31 мая.

ПОМОЩЬ ПОЛУЧАТ НЕ ВСЕ

Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, малому и среднему бизнесу уже выплатили 28 млрд рублей из расчета 1 МРОТ на работника. Господдержка дошла до 518 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей. На сайте налоговой еще более актуальные данные - они обновляются в реальном времени (см. фото).

Всего же, как сообщалось ранее, субсидиями могут воспользоваться 1,26 млн компаний и ИП, у которых работает более 4 млн человек. В бюджете на эти цели заложено почти 100 млрд рублей.

Тем не менее некоторые предприниматели столкнулись с проблемами при оформлении. Во-первых, чтобы налоговая смогла посчитать всех работников (и определить, не уволили ли вы больше 10% штата), нужно подать в Пенсионный фонд специальную форму. А это не все успели сделать, во многом из-за того, что в ПФР обещали не штрафовать за задержку отчетности в связи с нерабочими днями.

Деньги пришли спустя неделю после подачи заявления

Во-вторых, часть бизнесов, которым запрещено работать и зарабатывать, не попали в список наиболее пострадавших от коронавируса. К примеру, магазины, торгующие непродовольственными товарами, в заветный список правительства не внесли. В итоге поддержку они не получат.

- На наш взгляд, стоило бы изменить подход к критериям отнесения пострадавших отраслей. Сейчас это очень ограниченный перечень. Чтобы снизить темпы роста безработицы, нужно оказать помощь большему числу пострадавших отраслей и тех компаний, которые еще не пострадали, но находятся в рисковой зоне, - считает гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

КАК У НИХ

В Америке на помощь «малышам» выделили 350 млрд долларов

В США запустили программу помощи малому и среднему бизнесу. Она называется PayCheck Protection Program. Предприниматели получают субсидии на зарплаты, оплату аренды и выплаты по кредитам. Помощь исчисляется 350 млрд долларов. Для сравнения, это 27 трлн рублей, или больше, чем все запланированные расходы федерального бюджета России на этот год. Часть этих денег выдается на кредитной основе, но если в течение двух месяцев компания не уволит никого из сотрудников, тогда эти долги правительство простит.

Государство направило предпринимателям уже более 30 млрд рублей

Для сравнения в России, компаниям тоже выдают беспроцентные кредиты на зарплаты. Но только на шесть месяцев и из расчета минимального размера оплаты труда. При этом, чтобы не возвращать эти долги государству и банкам, сохранить численность сотрудников нужно до апреля следующего года.