«Не хочу привыкать к болезни»: История борьбы с раком крови

Андрей Найденов очень любит свою семью – жену Ирину и двух мальчишек. И он всегда чувствовал за свою семью ответственность. Как мужчина, как старший. Нормальное, мужское чувство. А теперь никак не может привыкнуть к своей болезни. Пять лет уже борется с лейкозом, а все не может.

Ну как такое могло случиться?

Однажды после повторной пересадки костного мозга он упал в обморок. Они с женой как раз собрались ехать в Москву на очередное обследование - подтвердить, что дело идёт нормально, что костный мозг со второго раза прижился, - но вдруг, стоило выйти из дома, Андрей потерял сознание. Повалился, как неживой прямо у двери. И Андрей говорит об этом весело – представляете, упал, так нелепо... Говорит и улыбается - ну как такое могло случиться? Он не нагнетает, не жалуется, он удивляется. Будто обморок произошел не из-за катастрофически низкого гемоглобина и других показателей крови, не из-за дикой слабости, а по случайности. Обморок! Нелепость и есть.

«Думал, что можно перетерпеть»

Заболел Андрей в 2014 году. Правда, про диагноз узнал довольно поздно. Не из-за халатности какой-то, а потому что было некогда. В тот год Андрей работал на пилораме. По профессии он фельдшер, как и жена, но на пилораме Андрей решил подработать. Потому что семья, потому что мужчина должен быть кормильцем, к тому же в том году у них как раз только родился второй мальчик. Так что Андрей выбрал заработок. И хотя чувствовал болезненную слабость, хотя видел, что воспалились лимфоузлы, долго не обращался к врачу. Заработок нельзя терять, а болезнь можно перетерпеть.

Впрочем, перетерпеть не удалось. Лейкоз очень тяжелая болезнь, смертельно опасная. У Андрея было семь курсов химиотерапии, затем поездка в Москву на трансплантацию костного мозга, 100 дней изоляции, надежда, что мозг приживется, а когда надежда не сбылась – повторная пересадка костного мозга и снова изоляция на 100 дней. Жена Ирина все это время была рядом с ним – без нее бы он и не выжил. И все же, рассказывая про те дни, Андрей считает, что и тут должен объясниться. Он говорит: «После трансплантации я был слаб, как ребенок. Я не мог самостоятельно ни есть, ни ходить, только лежал». Ему очень жаль жену, очень жаль, что пришлось отрывать ее от дома, от полугодовалого ребенка. Ему очень жаль, что так вышло – заболел так сильно и стал не опорой, а тяжелым бременем.

«Мне важно быть полезным»

Повторная трансплантация спасла Андрею жизнь – костный мозг прижился. Только вот восстановить здоровье оказалось неимоверно сложно. Началась реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) - осложнение, при котором пересаженный материал начинает атаковать организм реципиента. У Андрея это осложнения вылилось в аутоиммунное заболевание - в системную склеродермию. Сначала пошло поражение кожи, будто все тело – сплошной зудящий, стреляющий болью ожог. Андрей бесконечно ополаскивал лицо прохладной водой, чтоб хоть на несколько мгновений избавиться от ощущения горящей в огне кожи, и ждал вечера. Вечерняя прохлада приносила хоть небольшое облегчение - домашние шли спать, а Андрей выходил во двор садился на крыльце дома и чувствовал, как боль утихает.

Пока что Андрей не может выйти на работу, но он делает все возможное, чтобы быть полезным семье.Фото: из личного архива

Потом воспалились суставы – еще одно проявление склеродермии. Руки и ноги опухли и перестали сгибаться. Андрей практически потерял способность двигаться – лежал беспомощно на кровати целыми днями. А когда стало чуть лучше, когда Андрей смог наконец доехать до врачей, ему назначили лечение от склеродермии, а заодно препарат «Джакави», который борется с РТПХ. У Андрея нет 200 000 рублей. Пока что он не может выйти на работу, даже выйти из дома ему пока тяжело, но он делает все возможное, чтобы быть полезным семье. Каждый день он провожает жену на работу, готовит мальчикам завтрак – старшему 14 лет, младшему шесть. Потом уроки, школьные проекты, задания, опять покормить сыновей обедом и опять позаниматься.

Андрей обратился в Фонд борьбы с лейкемией, чтобы все миром люди смогли собрать на это лекарство. Мы очень надеемся, что в ближайшее время Андрей сможет вернуться к обычной жизни. РТПХ – одно из самых частых осложнений после трансплантации костного мозга. Помочь Андрею и другим пациентам с раком крови можно тут.