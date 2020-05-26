Особняк из «Одного дома» продали за 1,5 млн долларов, а хижина из «Мстителей» сдается туристам

Эти здания знают все, хотя, как правило, мало кто относит их к шедеврам архитектуры. Просто их много раз видели на экране - в них жили герои знаменитых фильмов. Какова потом была судьба этих домов?

«Один дома»

Дом, где мальчик Кевин встречал и изощренно мучил грабителей, находится в штате Иллинойс, в городе со смешным названием Виннетка, по адресу Линкольн авеню, 671. Он был построен в 1920 году, его жилая площадь - 390 квадратных метров, в нем есть пять спален и три ванные комнаты, а еще большая кухня.

Режиссер Крис Коламбус искал дом для съемок довольно долго - ему хотелось найти особняк, который одновременно был бы «теплым и зловещим», дом, в котором ребенку весело было бы остаться одному на праздники. Дом в Виннетке полностью его удовлетворил. К тому же в нем было достаточно укромных уголков, где мог спрятаться герой (а съемки интерьерных сцен проходили в этом же доме, хотя гораздо чаще киношники выстраивают интерьеры отдельно в павильонах).

Дом, где мальчик Кевин встречал и изощренно мучил грабителей, находится в штате Иллинойс, в городе со смешным названием Виннетка, по адресу Линкольн авеню, 671. Фото: www.tripadvisor.ru

Увы - сейчас «внутренности» особняка мало напоминают то, что мы видели на экране. Через 20 лет после выхода картины хозяева - Джон и Синтия Эбендшин - выставили дом на продажу, а перед тем отремонтировали его, перекрасили стены в благородный светло-серый цвет… Рассчитывали продать за 2,4 миллиона долларов, по покупателей за такие деньги не нашлось. В 2012-м дом был продан за 1,585 млн. долларов.

«Молчание ягнят»

Этот дом в городке Перриополис, штат Пенсильвания был построен в 1910 году. И именно в него режиссер Джонатан Демме поселил маньяка по кличке Буффало Билл, который шил себе платья из кожи собственноручно убитых девушек. Именно его с помощью другого маньяка, Ганнибала Лектера, пыталась выследить агент ФБР Кларисса Старлинг.

Этот дом в городке Перриополис, штат Пенсильвания был построен в 1910 году. Фото: www.realtor.com

Правда, все помещения внутри дома были сняты в павильоне - в реальности ничем жутким внутри и не пахнет. До недавнего времени там жила мирная супружеская пара, Скотт и Барбара Ллойд. В августе 2015-го они выставили особняк на продажу за 300 000 долларов, но покупателей за такие деньги не нашлось. Цену снизили сначала до 249 000, потом до 195 000. И только тогда дом купил фанат фильмов ужасов, пожелавший остаться неизвестным. По словам риэлторов, он искал дом в совсем другом месте, но наткнулся на объявление о продаже того самого особняка из «Молчания ягнят» - и не смог устоять.

Снимали картину в городке Вудсток, штат ИллинойсФото: кадр из фильма

«День сурка»

Хотя действие фильма разворачивается в пенсильванском городке Панксатони (где действительно каждый год 2 февраля отмечают День сурка), снимали картину в городке Вудсток, штат Иллинойс (примерно час езды от Чикаго). «Гостиница Черри-инн», где останавливался герой Билла Мюррея, тогда, в начале 90-х, была частным домом. Но в 2008-м ее действительно переоборудовали в гостиницу и назвали Royal Victorian Manor. Отзывы о ней на сайте TripAdvisor самые восторженные. Номер с тем самым видом из окна, который изо дня в день наблюдал герой Билла Мюррея, стоит 199 долларов в сутки.

Номер с тем самым видом из окна, который изо дня в день наблюдал герой Билла Мюррея, стоит 199 долларов в сутки. Фото: www.realtor.com

Еще можно прицениться к другому дому, появлявшемуся в «Дне сурка» - в нем герой брал уроки игры на пианино. Он тоже находится в Вудстоке, в прошлом году был выставлен на продажу за 249 000 долларов, и вроде бы его до сих пор никто не купил.

В 2010 году дом продали за очень неплохую цену в 290 000 фунтов стерлингов. Фото: rightmove

«Гарри Поттер и философский камень»

Дом Дурслеев, где маялся несчастный сирота Гарри Поттер, пока его не забрали в Хогвартс, находится в английском городе Брэкнелл. На самом деле это обычный для провинциальной Англии особнячок с тремя спальнями (и с чуланом под лестницей, в котором ютился бедный мальчик!) Собственно, за «обычность» его для съемок и выбрали. Точный адрес, конечно, не Прайвет-драйв, 4, как в книге Дж.К. Роулинг, а 12 Picket Post Close, Bracknell, Berkshire.

В 2010 году дом продали за очень неплохую цену в 290 000 фунтов стерлингов. Фото: rightmove

В 2010 году дом продали за очень неплохую цену в 290 000 фунтов стерлингов. Новые владельцы его отреставрировали и в 2016-м попытались продать уже за 475 000 фунтов - правда, передумали и через несколько месяцев сняли с продажи. Как бы то ни было, жилплощадь на этом пятачке после выхода фильма поднялась в цене, и с годами ее стоимость только растет: в том же 2016-м соседний дом купили за 650 000 фунтов - на 200 000 дороже, чем изначально просили его хозяева!

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

«Мстители: финал»

В самом кассовом фильме в истории Голливуда появлялось много домов - но самым запоминающимся стал домик у озера, где Железный человек Тони Старк (Роберт Дауни-сл.) вроде как нашел семейное счастье с Пеппер Поттс (Гвинет Пэлтроу). Потом, как мы помним, его оттуда выдернули, чтобы он спасал половину живых существ во Вселенной, погубленных было Таносом.

В самом кассовом фильме в истории Голливуда появлялось много домов - но самым запоминающимся стал домик у озера. Фото: www.realtor.com

Представьте себе - эта милая хижина сдается на Airbnb. Она находится в городке Фэйрберн, штат Джорджия (20 минут на машине от Атланты), в ней есть три спальни и четыре кровати. Хозяина зовут Эд, за ночь он просит 818 долларов

«Великий Гэтсби»

Роскошный особняк, в котором зажигал герой Леонардо ДиКаприо - это Международный колледж менеджмента в австралийском городе Сиднее. По крайней мере, снаружи - а интерьеры были построены в павильонах. Но и Фрэнсис Скотт Фицджеральд, и режиссер Баз Лурманн вдохновлялись вполне реальными американскими особняками, где в «эпоху джаза» веселились нувориши.

Замок ОхекаФото: Shutterstock

Вот, например, замок Охека на Лонг-Айленде, построенный в 1914-1919 годах и до сих пор считающийся вторым по величине частным домом в США. (Его, между прочим, очень любят киношники - там снимался легендарный фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн», а еще фильм ужасов «Другие» с Николь Кидман, комедия «Однажды в Вегасе» с Эштоном Кучером и Кэмерон Диас, сериал «Сплетница»…) Нынешние владельцы открыли там шикарный отель на 32 номера. Самый дешевый стоит порядка 300 долларов за ночь. Еще там проводят свадьбы, это уж чуть подороже - одно торжество обойдется примерно в 100 000 долларов. (Есть свои требования: в субботу необходимо, чтобы на свадьбе присутствовало минимум 200 гостей, в пятницу или воскресенье - минимум 150, с понедельника по четверг - 125, причем алкоголь и еду предоставляют сами владельцы замка, взимающие с брачующихся сумму от 250 до 350 долларов за каждого гостя).

Другой особняк, впрямую вдохновлявший Ф. Скотта Фицджеральда, тоже расположен на Лонг-Айленде, по адресу 235 Middle Neck Rd., и его вообще можно купить. Фото: www.realtor.com

Другой особняк, впрямую вдохновлявший Ф. Скотта Фицджеральда, тоже расположен на Лонг-Айленде, по адресу 235 Middle Neck Rd., и его вообще можно купить. Вместе с 5 акрами прилегающей территории, включающей песчаный пляж, и шестью гаражами. В 2012-м он стоил недорого - всего-то 6,7 млн. долларов, но новые владельцы как следует его отремонтировали, и теперь меньше, чем за 13,9 млн. расставаться с ним не желают.]

Дом, в котором жил герой Брэдли Купера в недавней мелодраме, был построен в 1973 году архитектором Дагласом Ракером, потом, в 2015-м, переделан другим архитектором, Дэном Майсом. Фото: mls.com

«Звезда родилась»

Дом, в котором жил герой Брэдли Купера в недавней мелодраме, был построен в 1973 году архитектором Дагласом Ракером, потом, в 2015-м, переделан другим архитектором, Дэном Майсом. Он довольно часто переходил из рук в руки - воспользовавшись очередным периодом, когда он был выставлен на продажу, там и провели съемки, занявшие 15 дней. Еще до выхода картины его продали за 2 миллиона долларов. Но держите руку на пульсе - возможно, новые владельцы еще решат с ним расстаться (правда, по подсчетам риэлторов, теперь он вырос в цене минимум на 200 000 долларов). Запишите адрес: город Калабасас, штат Калифорния, Колд Кэньон роуд, 481.