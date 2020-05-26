В Москве умер известный азербайджанский скульптор

Известный азербайджанский художник и скульптор Каспаров Альберт Михайлович ушел из жизни несколько дней назад, но известно стало об этом только сейчас. Мастер скончался у себя дома, в квартире на Новокуркинском шоссе. Мужчина не дожил до 93-летия чуть больше месяца.

"В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир был обнаружен труп пожилого человека. Прибывшие на место оперативники установили, что скончавшийся - 92-летний скульптор Альберт Каспаров. Медики, констатировавшие смерть пожилого мужчины, установили, что он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Каспаров Альберт Михайлович - азербайджанский скульптор, признанный мастер портретной скульптуры. По информации из открытых источников, в 1989 году его семья бежала из Баку в Москву из-за разгоревшихся в столице Азербайджанской Республики беспорядков на этнической почве. Альберт Михайлович был членом Союза художников СССР, членом Союза художников Москвы, профессором изобразительных искусств.