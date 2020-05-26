Не так COVID лечил - в тюрьму: Медики просят защитить их от исков пациентов

Сегодня фактически получается, что больные коронавирусом есть (счет уже на сотни тысяч), а утвержденного и проверенного протокола лечения нет. Поэтому медики попросили президента ввести «временный правовой мораторий» - они опасаются, что сразу после эпидемии пойдет вал исков от пациентов и родни погибших больных. «Нет сомнений, что, когда страна вернется к привычному ритму начнутся вопросы, переходящие в допросы», считают они.

Лекарства от COVID-19 еще нет. Ни в одной стране мира. А сотни тысяч заболевших уже есть. И их всех как-то лечат. И бюрократические проволочки тоже пока никто не отменял. Только за последние два месяца издано несметное число правовых актов по COVID-19, вызывающих у медиков сплошные вопросы. Кроме того, в спешке, по ускоренной процедуре регистрируются новые медицинские изделия (маски, халаты, ИВЛ, тесты). Разрешен ввоз незарегистрированных в России лекарств.

- Эта ситуация медицинским языком называется «офф-лейбл» (использование лекарств по показаниям, не утверждённым регулирующими органами, - ред.), - объясняет главврач Центра диагностики и хирургии глаза Джассер Дорошенко, и подобное применение, если строго по закону, запрещено. - Но и это еще далеко не вся неразбериха, которая творится сейчас в медицине. Триаж (сортировка больных по первостепенности лечения), основные пациенты оказались без медпомощи, либо получают ее с задержкой, потому что многие больницы переоборудовали под инфекционные. И многое другое.

Главный врач Центра диагностики и хирургии глаза Джассер Дорошенко.

Мы очень опасаемся, что как только пандемия закончится, недовольные пациенты и родственники погибших будут писать иски, чтоб наказать медиков. И формально они будут правы. Поэтому надо ввести мораторий. Иначе, когда начнут искать виноватых, ими могут оказаться даже фельдшеры «скорой», которые просто физически не могли помочь, так как не хватало ни экипажей, ни лекарств, ни мест в больницах. Или врач поликлиники, число которых явно не рассчитано на такой резкий рост больных. Или анестезиолог-реаниматолог, у которого всего 2 руки, а пациентов - десятки. А помимо всего этого у врачей сейчас — и риск для жизни, и изоляция от семьи, и сложнейшие многочасовые дежурства.

Наши итальянские коллеги уже столкнулись с этими проблемами, - продолжает Дорошенко. - и против них поданы уголовные заявления. Так уж люди устроены — искать того, на ком сорвать гнев. Не вылечил — врач-убийца. Не взялся лечить — убийца вдвойне. Заразил пациента — чудовище. Заразился сам — чему тебя только учили. Не вышел на работу — дезертир. Пожаловался на отсутствие защитных костюмов, медтехники — предатель. Поделился болью из-за невозможности этического выбора — кому оказать первым помощь — слюнтяй. И все это под аплодисменты «врачи герои» с одной стороны, и ножом в спину «это ваша работа, давайте, напрягитесь, хватит ныть» - с другой.

В Италии адвокаты уже размещают рекламу: «Врач убил вашего родственника, списав все на вирус? Мы восстановим справедливость». Но у итальянских медиков мощные профсоюзы, они начали борьбу с такими адвокатами.

В Италии, где врачей в дни пандемии почитают как героев, хватает и тех, кто подает на медиков в суд.Фото: REUTERS

А у нас? У нас врачи и юристы, объединившись, направили открытое письмо президенту. Вот цитаты из него:

«Установите Мораторий на уголовное преследование медработников за любые неумышленные деяния, совершенные ими в период борьбы с COVID-19. Введите ограничения на гражданские и административные процессы в отношении медорганизаций, допустивших неумышленные правонарушения в период COVID-19.

В настоящее время, вся страна работает фактически наощупь, тестируя новое оборудование, подбирая лекарства и меняя схемы лечения. По факту мы имеем исследовательский характер лечения пациентов с COVID-19. Идет работа по спасению сотен тысяч больных, но не соответствующая законодательству в силу его неприспособленности к экстренным ситуациям. Как следствие, мы получаем правонарушения на ровном месте. А поскольку спасение осуществляется конкретными людьми, именно они невольно несут всю ответственность за удачные и неудачные результаты этой тяжелой работы...

Медицинский работник и пациенты в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского.Фото: Иван МАКЕЕВ

С учетом изложенного, мы просим Вас дать поручение разработать нормативно-правовые акты для внесения изменений в законодательство. Необходимо дать физическую и юридическую возможность медикам честно и без боязни исполнять свой долг».

- В судебной практике и до эпидемии многие медики подвергались уголовному преследованию, - говорит один из составителей письма, юрист, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - А сейчас получается полная неразбериха. Врачи бьются за жизни пациентов. А после этого могут еще и на скамью подсудимых угодить. Конечно надо как-то защитить их. Если врач не будет брать на себя ответственность за лечение, то кто тогда? Мы с коллегами сформулировали предложение по необходимости принятия системы мер, которые создадут эффект бессрочного «моратория» на уголовное преследование медработников до окончания пандемии COVID-19.

Письмо выложено в общий доступ на сайте Национальной ассоциации заслуженных врачей. Организаторы предоставили возможность всем желающим проявить солидарность в защите медиков, поставив свои подписи под письмом.