От «Абрамсов» на Красной площади до Гитлера на Мавзолее

Влажная мечта украинского разработчика компьютерных игр – знамена Третьего Рейха на кремлевских стенах, торжественный строй фашистской техники на брусчатке Красной площади, Люфтваффе в небе и Гитлер, принимающий парад на трибуне мавзолея.

Такой, по замыслу компьютерщиков из незалежной, должна быть концовка новой игры «Стратегическое мышление: Блицкриг», в которой предлагается «поставить на колени всю Европу во главе армии Германии». Судя по тому, что рядом с Гитлером не стоят Бандера и Шухевич, а на мавзолее по-прежнему написано «Ленин», а не «Петлюра», на колени пришлось встать в том числе и Украине. Для колаборционистов не нашлось места среди «победителей».

В аннотации к игре указывается, что стратегия «создана командой настоящих знатоков истории Второй мировой войны, с большим вниманием к исторической достоверности и обилием мелких деталей». А сюжет, дескать, сделан в жанре «альтернативной истории». От альтернативно одаренных авторов, судя по всему.

Это странная фиксация «украинских патриотов» на сердце России. То министр обороны постит фоточки на фоне горящей Спасской башни, то экс-журналист, сыгравший роль трупа в залипухе СБУ грозит приехать на американском танке Абрамс. Современный украинский фольклор в итоге выродился нацистский парад на главной российской площади. И ведь «настоящим знатокам истории» невдомек, что при таком раскладе никакой Украины бы не было. И их бы не было, потому что никаких созидательных планов совместно со славянами у фашистов не было и быть не могло.

Не хочу выглядеть снобом, компьютерных игр на тему Второй Мировой войны действительно достаточно, но в них, по крайней мере, можно выбрать за какую сторону «воевать». Тут уж все зависит от твоих личных жизненных приоритетов. Но появление этой игры сразу после празднования 75-летия в Великой Отечественной войне выглядит провокационным кощунственном.

Впрочем, это лишь очередное звено в цепи исторической войны, которую нам в последнее время объявил, похоже, весь мир. Начиная с обвинений в развязывании Второй Мировой войны наравне с Германией, продолжая заявлениями о победе США и Британии над фашизмом и заканчивая доморощенными поклонниками Гитлера и Власова, вклинившимися в «Бессмертный полк».

Не удивлюсь, если на создание игры был выделен какой-нибудь западный грант. Впрочем, в стране, где попирается память предков и обесценивается их подвиг восхвалением колаборантов, глупости на такую пошлость и без грантов хватит.