2020-05-26T14:00:47+03:00
Общество

Шахматный порядок рассадки, специфика репертуара и запрет на групповые экскурсии: Что будет с культурой после коронавируса

О новых реалиях в работе театров, музеев и кинозалов рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Ольга Любимова рассказала, как театры будут работать, когда в зрительный зал придет публика. Фото: Виталий Невар/ТАССОльга Любимова рассказала, как театры будут работать, когда в зрительный зал придет публика. Фото: Виталий Невар/ТАСС
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С 1 июня многие российские театры уходят в официальный отпуск. А музеи, например, наоборот открываются. Но это не значит, что в первые дни лета там появятся посетители. Сегодня никто точно не назовет дату открытия нового сезона. В каждом российском регионе она своя и будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки. Какие новшества ожидаются в работе музеев, театров, филармоний и кинозалов после снятия жесткого карантина, рассказала в недавнем интервью Первому каналу министр культуры РФ Ольга Любимова.

В ряде регионов России музеи начнут работать 1 июня. С этого дня начнется подготовка к встрече с посетителями. Она будет продолжаться в течение двух месяцев. Вначале пройдет тщательная дезинфекция помещений. Это очень ответственное дело, поскольку речь идет о музеях, где хранятся огромные ценности. Будут установлены прозрачные стекла, которые разделяют сотрудников музея, столы информации и посетителей. В орнамент паркета добавится рисунок из тейпов (наклеек), которые мы привыкли видеть в магазинах и аптеках. Придется вводить пространственные ограничения для каждого посетителя, исходя из установленной нормы «Роспотребнадзора»: один человек – на 20 квартирных метров. Экскурсионные группы в музеях появятся в последнюю очередь.

В регионах, где климат суровый и зима приходит рано, возраст гардеробщиков не может превышать 60 лет. Музейные сотрудники, работающие в залах для посетителей, не могут быть старше 65 лет. Эти кадровые проблемы тоже придется решать.

Ольга Любимова рассказала, как театры будут работать, когда в зрительный зал придет публика.

- Лето – традиционное время отпусков. Большой театр уже принял решение, что в июне-июле труппа уйдет в отпуск, а в августе начнется работа, репетиции и восстановление спектаклей, - рассказала Любимова. - К сентябрю, когда в театры придет публика, мы проработаем меры, связанные с количеством зрителей в зале, - сказала Ольга Борисовна. - Шахматный порядок рассадки – это мировая практика: в нечетном ряду заняты нечетные места, а в четном – четные места. Количество зрителей, конечно, будет намного меньше (по идее, ровно в два раза – Ред.). Тем не менее все с воодушевлением готовятся к открытию нового сезона, будут пересматривать репертуар с учетом требований времени. Та же история с филармонией. Она откроется теми программами и произведениями, которые дают возможность расположить артистов на сцене так, чтобы они могли безопасно выступать.

У театров будут так называемые выпадающие доходы. При этом цены на билеты не должны вырасти. Театры существуют благодаря государственному заданию, у них есть средства.

У кинотеатров тоже своя специфика работы. Поэтому и для них появятся свои критерии безопасного посещения. Главный вопрос - в репертуаре и выборе даты, когда выходит премьера того или иного фильма.

- Многие продюсеры захотят, чтобы их фильмы получили максимальные сборы. Это возможно, когда двери в кинотеатры будут полностью откроются, - считает Ольга Любимова. – Выбор репертуара – серьезная работа для продюсеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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