Президент Лиги здоровья нации, замсекретаря Общественной палаты РФ, президент НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева, академик Лео Антонович Бокерия:

- Я много раз был в США по рабочим делам, и там везде – и у больших, и у маленьких домов - стоят два бака для мусора: для вторсырья и для смешанных отходов. Если эта практика показала свою эффективность в других странах, то, конечно, нам нужно перенимать этот позитивный опыт для решения проблемы с мусором.

Пока у нас этот процесс идет медленно, неохотно. Дело в том, что людям просто нужно рассказывать, объяснять, зачем это необходимо и как это делается. Уверен, что если в течение хотя бы полугода вести такую разъяснительную работу, то все включатся в этот процесс и начнут разделять свой мусор.

Кстати, в медицине тоже есть такая проблема: среди медицинских отходов есть те, которые нужно отправлять на переработку и те, которые однозначно подлежат уничтожению.

Завкафедрой режиссуры игрового фильма ВГИК, профессор, народный артист России Владимир Хотиненко. Первый зампредседателя Комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной Палаты РФ Владимир Хотиненко:

- Я считаю, что раздельный сбор отходов - это архиважно. На самом деле есть вещь пострашнее коронавируса - и это мусор. У меня в свое время была телеперадача «Смотрим… Обсуждаем…», в одном из выпусков мы показывали документальный фильм про это (фильм режиссера Кандида Брейди «Мусор» («Trashed»), 2012 год — прим. ред.).

Если мы не отнесемся к этому вопросу чуть ответственней, то погрязнем в своих же отходах. Пусть каждый человек хотя бы на секундочку задумается в момент, когда он совершает это движение рукой, забрасывая пакет с неразделенным мусором в мусорный бак: о том, что часть этого мусора нужно обрабатывать специально, что пластик не разлагается и так далее. Нужно хотя бы чуть-чуть ответственнее отнестись к этому.

Конечно, раздельный сбор мусора — это не решение всей проблемы. Но есть известная формулировка: «Делай, что должно, и будь, что будет». И мы должны разделять свой мусор. Конечно, я делаю это и сам — по крайней мере стараюсь так делать.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, зампредседателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной Палаты РФ, Владимир Легойда:

- Раздельный сбор отходов — давно назревшая в нашей стране необходимость и абсолютно правильная практика. Многие мои знакомые делали это ещё и до появления специальных баков, но тогда сырье приходилось копить и самостоятельно вывозить в пункты приемки на другой конец города, сейчас же такой необходимости нет, контейнеры с маркировкой присутствуют практически в каждом дворе.

К сожалению, организации, да и частные лица по привычке бросают все в один бак, но уверен, что если провести грамотную разъяснительную работу, ввести какую-то систему поощрения за раздельный сбор, как это сделано в других странах, то ситуация будет меняться, и мы приучимся к раздельной сортировке сами и приучим своих детей.

При этом надо помнить, что раздельный сбор не решает проблему отходов, а только помогает бороться со следствием. Это безусловно важно, но лучшее, что мы все можем делать на регулярной основе и к чему я призываю читателей «Комсомольской правды» — не плодить дополнительный мусор, используя, например, многоразовую посуду, а не пластиковые стаканчики, и тканевые сумки вместо пластиковых пакетов.