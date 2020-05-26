Армейцы при Гинере перехватили спартаковский дух: Евгений Ловчев назвал причину успехов конкурентов

"Комсомолка" позвонила известному спартаковцу, заслуженному мастеру спорта Евгению Ловчеву и попросила его назвать причины успехов главных конкурентов. Армейцу Евгению Гинеру исполнилось 60 лет.

- Успехи, конечно, локальные. Но в тех условиях, в каких он находится, это успехи. Я думаю, что на сегодняшний день это лучший хозяин и лучший лидер, - говорит Ловчев. - Кто-то мне тут же ответит, что он продал свой красно-белый клуб и прочее. Ребятки, я видел в каких условиях он долгие годы держал клуб. Еще и построил стадион. Я думаю, что это лучший руководитель. Это с точки зрения финансовой. Кто-то скажет, ну, как? У него не было никогда большого достатка денег. Но армейцы всегда очень правильно вели и трансферную политику, ну не было у них покупок за 18 миллионов, после чего легионер садился бы на лавочку запасных. Сколько мы таких видели, откровенно говоря, в «Спартаке».

Гинер собрал хорошую команду. И, самое важное, что они перехватили у «Спартака» тот самый спартаковский дух, о котором так часто говорили. Что это такое? Бывшие спартаковцы, Мостовой, Карпин…, с кем я сейчас на телевидении общаюсь, все говорили: это не потрогаешь руками, это не поймешь, не побывав там. Вот, мне кажется, вот этот дух, он уже не спартаковский, а армейский. Вскоре после того, как бразилец Жо перешел в ЦСКА, он дал интервью, в котором сказал: «Меня уже научили ненавидеть «Спартак»». И ни один футболист ЦСКА при Гинере, если я не ошибаюсь, не переходил в «Спартак».

При этом все лидеры оставались в ЦСКА долгие годы. Акинфеев, братья Березуцкие, Игнашевич никогда даже не задумывались, чтобы перейти в другой клуб. Я не думаю, что они получали больше, чем в «Спартаке», но они больше любили то место, в котором они находятся, команду, где играют. Не крича, не бивши себя в грудь, но это было заметно, на самом деле. Поэтому они все время находятся наверху. И последнее время это им удается практически без покупок.

И еще важный момент. Из ЦСКА не выходит никаких скандалов… Это мы догадываемся, на что они живут, что там происходит.

Помню момент, когда Дзагоева заменили, и он, проходя мимо тренера, махнул рукой и что-то там сказал. И тут же улетел в дублирующий состав. Как и Мамаев в свое время. А помните демарш Вагнера, который произошел, по-моему, еще при Газзаеве. И тот тоже улетел в дубль. Это же не тренерская, это клубная политика. И она в ЦСКА однозначно посильнее. Он воспитал очень сильного менеджера Романа Бабаева, а сам как бы отошел в сторону. Но ничего не упускает. И даже после того, как недавно контрольный пакет ПФК ЦСКА купил ВЭБ, Гинер остался полноправным руководителем клуба.

У меня с Гинером непростые отношения… Но я должен признать, что он лучший менеджер в нашем футболе. Поздравляю его от имени Международного физкультурно-спортивного общества «Спартак» имени Николая Петровича Старостина, президентом которого я являюсь.