Глава Рособрнадзора - о новых датах проведения ЕГЭ, пробном экзамене и компенсациях учителям

Обозреватель сайта kp.ru Александр Милкус побеседовал с исполняющим обязанности руководителя Рособрнадзора Анзором Музаевым на тему пробных экзаменов, новых дат проведения ЕГЭ и выплат компенсаций учителям.

- Анзор Ахмедович, объявлены, наконец, сроки проведения ЕГЭ в этом году. И появилось нечто новое – «пробный экзамен», в котором при этом школьники не участвуют. Как это понимать?

- Ситуация в этом году нетипичная во всех отраслях, не только в образовании. Алгоритмы, сложившиеся годами, не работают. Подготовка к ЕГЭ обычно (многие это и не видят) начинается не за несколько дней до экзамена, а с февраля. Проходят апробации техники, видеонаблюдения, семинары для учителей - как правило, они же у нас организаторы Единого госэкзамена.

Но из-за пандемии, которая охватила все субъекты страны, мы в этом году практически ни одной апробации не провели. И вот так с ходу начинать экзамены – это определенный риск. Кроме того, нужно выполнять новые требования, связанные с эпидемиологической обстановкой, с которыми мы раньше не сталкивались. У нас во всех школах должны появиться средства дезинфекции. Медики должны стоять на входе, измерять температуру. Должны появиться средства защиты, регламент их использования. Мы подключаем по средствам защиты Минпромторг, и по медицинским работникам – Минздрав.

Июнь уйдет на то, чтобы новый механизм проведения ЕГЭ заработал.

Поэтому мы, посоветовавшись с коллегами из Минпросвещения, Минобрнауки, Роспотребнадзора, Союза ректоров, профсоюза работников образования, решили – последняя неделя перед экзаменами, включая и 29-е, и 30-е июня, будет посвящена «полевой» отработке подготовки к ЕГЭ. В том числе пройдет и пробный экзамен. Пробный экзамен – это экзамен для учителей, для организаторов, который должен подтвердить готовность к проведению ЕГЭ.

- По сути это не экзамен, а его репетиция?

- Конечно. Нас сегодня беспокоит проход учеников в пункты проведения экзаменов. Кто участвовал в процедуре раньше, знают, что это похоже на школьную линейку, когда сотни выпускников собираются на площадке перед входом в школу. А потом вместе проходят.

Но мы понимаем, что в этом году так делать нельзя. Нужно нам, взрослым, сначала самим отрепетировать алгоритм действий. Мы же понимаем: на этот раз соберутся ребята, они друг друга три месяца не видели. Эмоции…

Надеюсь, к июлю эпидемиологическая ситуация во всех субъектах Российской Федерации спадет на ноль. Но, тем не менее, подвергать риску здоровье учащихся, учителей мы не имеем права.

- То есть для захода в пункты проведения экзамена будет, как говорил министр просвещения Сергей Кравцов, «зеленый коридор»?

- Верно.

Министр просвещения Сергей Кравцов.Фото: Иван МАКЕЕВ

- В общем, «весело» будет и весь июнь, и весь июль…

- Да. Сейчас мы ведем подготовительную работу в онлайн-формате.

Хочу подчеркнуть, мы не растянули экзамен из-за новой ситуации. Даже ужались. Если в первой версии, когда у нас не было пробного экзамена, мы основную волну заканчивали 24 июля, то сейчас добавили всего лишь один день – 25 июля у нас резерв по всем учебным предметам. А начинаем позже – с 3 июля.

Два дня под ЕГЭ по русскому

- Под русский язык запланированы два дня. Его нужно сдавать всем?

- Я не знаю ни одной специальности, не знаю ни одного вуза, где русский язык не был бы в перечне предметов, которые нужно сдавать в формате ЕГЭ для поступления.

А вот те, кто в вузы идти не собираются… Министерство просвещения приняло решение, что аттестаты в этом году школы будут выдавать по оценкам, полученным в течение учебного года. Аттестат все выпускники получат, как обещал министр просвещения, до 15 июня. Сдавать русский язык и базовую математику, если молодой человек не поступает в вуз, в этом году нет никакого смысла.

Мы посмотрели по нашим базам - 48 тысяч ребят в феврале зарегистрировались только на сдачу русского языка и базовой математики. Очевидно, что они с таким набором предметов в вуз поступать не собирались.

Хотя, если они сейчас придут к нам и скажут, что хотели бы сдавать ЕГЭ по русскому языку, мы им отказать не можем.

Остальные ребята выбрали от трех до четырех предметов, в редких случаях есть и пять. На совещании с министром науки и высшего образования Валерием Николаевичем Фальковым и председателем Союза ректоров Виктором Антоновичем Садовничим мы обсуждали вопрос – не стоит ли сократить количество предметов для поступления в вуз в связи с нынешней ситуацией. Принято окончательное решение: правила приема в вуз, в том числе по количеству предметов, предъявляемых для поступления, меняться не будут.

Школьники во время сдачи ЕГЭ.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Про возможность изменить перечень предметов

- А если школьники сейчас передумали и в феврале они написали заявления на один набор экзаменов, а сейчас решили его поменять. Можно ли скорректировать?

- На этот вопрос ответил Владимир Владимирович Путин, когда проводил совещание по приемной кампании этого года. Он попросил всех максимально пойти навстречу участникам экзамена, детям, родителям. Если выпускник обращается в государственную экзаменационную комиссию, и мотивирует, с чем связано его решение, комиссия, конечно же, пойдет навстречу.

Но - подчеркну - должно быть объяснение, объективная причина. Например, что в том или ином вузе почему-то поменяли перечень этих экзаменов для поступления на специальности.

Про резервные дни

- В расписании ЕГЭ на июль заложены резервные дни. Их вполне достаточно, чтобы сдать все, что нужно. Тем не менее на начало августа запланирована вторая волна. Зачем?

- Так исторически сложилось, что у нас была досрочная волна сдачи ЕГЭ для тех ребят, кто защищает честь страны на различных культурных и спортивных площадках. В июне у многих проходили соревнования. Были ребята, которые на стационарном лечении находились. Поэтому они сдавали ЕГЭ раньше. Досрочно. Сюда же мы обычно включали выпускников прошлых лет, чтобы не мешать потоки. И была основная волна в конце мая и в июне.

Сейчас мы все волны объединяем в один месяц. Кто даст гарантию, что молодой человек в период с 3 по 20 июля не заболеет или не произойдет что-то, что может помешать ему сдавать экзамен? Поэтому добавили четыре дня в августе. Эти дни для тех, кто проболел основной период экзаменов, либо еще форс-мажор какой-то произошел. К примеру, у нас ежегодно в каком-то из пунктов не проходит экзамен, потому что помешала стихия.

В августе ЕГЭ будут сдавать только ребята, которые по объективным причинам не смогли поучаствовать в июле. Мы не имеем права лишить их шанса поступить в вуз.

Ректоры просили нас максимально сжать сроки сдачи ЕГЭ в августе, чтобы они успели все заявления обработать и к 1 сентября выпустить приказы о зачислении. Это сделано. Времени и абитуриентам, и приемный комиссиям должно хватить.

Про наблюдателей и контроль

- На совещании президиума Союза ректоров говорили о том, что могут быть проблемы с наблюдателями в пунктах проведения ЕГЭ. Обычно они приезжали из других регионов, чтобы обеспечить объективность проведения экзамена. Как будет решаться эта проблема?

- Раньше, как правило, у нас наблюдателями ехали студенты вторых-третьих курсов, в том числе педагогических вузов. В этом году мы тоже ведем верификацию всех потенциальных федеральных общественных наблюдателей. Но в первую очередь делаем акцент на студентах вузов того региона, где будет проходить ЕГЭ. Ехать в другой субъект федерации им в этом году не нужно будет.

Мы выделяем опытных наблюдателей, которые будут организовывать работу с местными студентами на таком же качественном уровне, какой был раньше. И заодно протестируем, можно ли доверять региональной системе, посмотрим, насколько они ответственно подошли к делу.

При этом больше наблюдателей будет участвовать в онлайн-наблюдении. Думаю, на качество проведения процедуры, на объективность это не повлияет. Тем более, у нас, кроме общественного наблюдения, есть много механизмов определения тех или иных нарушений. Мы в любом случае вычислим, если в том или ином пункте проведения экзамена появятся накрутки, или даже их попытки.

Про компенсации учителям

- Обычно учителя, которые являются организаторами во время ЕГЭ, в июле и в августе уходят в отпуск. А сейчас, как я понимаю, они будут задействованы. Как быть? Их сейчас отправят в отпуск, а в июле вызовут на работу? Им будут доплаты какие-то организовывать?

- В этом году не было ОГЭ для девятых классах. А это еще более массовая процедура, чем ЕГЭ. Не было весенней волны ЕГЭ. То есть у субъектов появились сэкономленные средства. Мы предупредили регионы не тратить их на другие нужды и не возвращать в бюджет. Из этих средств должна быть начислена компенсация учителям, участвующим в качестве организаторов на ЕГЭ. Хотя я понимаю, что в разных регионах ситуация может быть разная. В любом случае, мы будем делать все, чтобы учителей не обидеть.