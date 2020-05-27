Павел Марков: Коронавирус не смог помешать Россельхозбанку профинансировать посевную

- Павел Дмитриевич, карантин и режим самоизоляции естественным образом понизили деловую активность в стране. Наверное, можно было бы, образно выражаясь, «повесить замок» на двери отделений банка и заниматься только электронными платежами? Насколько это применимо к Россельхозбанку?

- О понижении активности даже речи идти не могло. Мы ведь опорный банк агропромышленного комплекса, у нас на повестке - посевная. Более того, РСХБ утвержден Банком России в качестве системно значимой кредитной организации. То есть вопроса о том, работать или нет, не стояло.

Весна в сельском хозяйстве - очень напряженный и ответственный период. Именно от качества проведения посевной зависит наличие продуктов на столах у каждого из нас. Аграриям в этот период крайне важно своевременное финансирование, именно этот факт недавно в своем выступлении подчеркнул Президент России Владимир Владимирович Путин. Поэтому мы работали, работаем и будем работать. И, надо сказать, что, несмотря на пандемию, со своей задачей мы справились. За четыре месяца на сезонные работы Банк выделил 184 млрд рублей. Это на 35% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За 20 лет многие клиенты стали для нас практически родными. Это не просто «вторая сторона» в договоре. Это - человек и его дело.

- То есть «победа любой ценой»?

- Нет, не любой. РСХБ на момент начала режима ограничений предстояло решить две задачи, причем не в ущерб друг другу. Бесперебойное обслуживание клиентов при максимальной безопасности их здоровья и здоровья сотрудников. Ситуация менялась ежедневно. Мы сразу перевели банк на «штабной» режим работы и развернули комплекс мероприятий, позволивших оптимально решить обе задачи.

Буквально в течение нескольких дней были организованы дополнительные дистанционные рабочие места, а большинство сотрудников переведены на удаленный режим работы.

Быстроменяющаяся ситуация требует реакции «в моменте». Сейчас у нас работает целый ряд штабов, в том числе по противодействию инфекции, кризисным явлениям в экономике, поддержке клиентов в новых экономических условиях, ускоренной цифровой трансформации.

- Работа банка сосредоточена в первую очередь на агросекторе?

- РСХБ, помимо того что является профильным банком, обслуживает более 6 миллионов розничных клиентов. Мы ценим оказываемое доверие и сделали все возможное, чтобы наши клиенты могли отдавать приоритет дистанционному обслуживанию и комфортно пользоваться услугами банка в нынешней ситуации. В РСХБ работает биометрическая идентификация, доступна возможность дистанционного оформления потребительских кредитов и выпуска цифровых карт, продлено действие карт с истекшим сроком, реализована функция «Голосовой помощник».

В целом клиентский поток в значительной степени перешел из офисов в цифровую плоскость. Так, например, в начале апреля количество оформленных через мобильное приложение РСХБ и интернет-банк заявок на потребительские кредиты выросло в полтора раза по сравнению с февралем и мартом.

- А меры господдержки пользуются популярностью?

- Безусловно. РСХБ реализует весь пул мер государственной поддержки. Активно работаем с программой льготной ипотеки, даже сделали ставку ниже установленной от 5,9%. Дополнительно со своей стороны мы расширили возможности электронного документооборота для юридических лиц, сделали бесплатным расчетно-кассовое обслуживание. Кроме того, в честь Дня Победы дали старт акциям с одними из самых выгодных на рынке условий по вкладу и потребительскому кредиту.

- В общем, было явно не до того, чтобы ехать на дачу.

- Про заветный «домик в деревне» мы, естественно, тоже не забыли. По нашей флагманской программе льготной сельской ипотеки по ставке 2,7% в рамках «Комплексного развития сельских территорий» растет число заявок, и коронавирус помехой не стал. Мы получили уже порядка 64 тыс. обращений, выдали кредитов на общую сумму более 10,4 млрд рублей. Параллельно идет выдача жителям сельских территорий льготного потребительского кредита на благоустройство домовладений по ставке 3%.

- Так сколько же сотрудников РСХБ сейчас реально работают? И каковы перспективы возвращения к обычному режиму работы?

- Работает абсолютно вся команда и по всей стране. Очно в головном офисе находится порядка 15% сотрудников, то есть чуть меньше 500 человек. Остальные работают из дома в удаленном режиме, по обычному графику, полностью выполняя свой функционал. И если судить по объемам выполняемой работы, то нынешний режим работы можно считать сверхинтенсивным. Поэтому речь идет не о возвращении из отпуска.

Решение о полном или частичном выходе сотрудников на рабочие места будет приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией и распоряжениями местных органов власти по каждому региону индивидуально. Организационные и бизнес-процессы у нас сейчас отстроены, поэтому мы не будем спешить с полным выходом работников в офисы, так как их здоровье является для нас одним из приоритетов.