2020-05-26T17:26:55+03:00
Общество

«Когда ей предложили выйти на улицу, у нее затряслись руки»: Куда исчезла девочка, которую родители 5 лет не забирали из больницы

Новая «мама» 6-летней Полины рассказывает, что малышка впервые в жизни учится общаться с другими детьми
Семен ЕЛЕНИН
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Девочка росла, крепла и продолжала жить в больницеДевочка росла, крепла и продолжала жить в больнице
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На днях в Москве «потеряли» 6-летнюю Полину (имя изменено) - девочку с просто шокирующей судьбой. Девочка родилась в семье московского бизнесмена Юрия Зинкина и Татьяны Максимовой недоношенной и несколькими сложными болезнями. После родов родные оставили девочку в больнице, препоручив врачам ее лечение.

Девочка росла, крепла и продолжала жить в больнице. Богатые родители ежемесячно перечисляли на счет клиники по 1 млн рублей. Но даже когда врачи сообщили, что девочка полностью здорова и может жить в семье, забирать ее домой никто не спешил. То есть, более 5 лет, с самого своего рождения, Полина ни разу не покинула пределов больницы, никогда не видела других детей (кроме старших детей своих родителей, которые иногда ее навещали).

- В феврале суд ограничил Зинкина и Максимову в родительских правах. Девочку начали готовить к передаче в замещающую семью.

- В апреле решение суда вступило в силу.

- Детский омбудсмен России Анна Кузнецова сообщила, что все бумажные процедуры будут завершены после «карантина».

- Однако на днях детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала журналистам, что маленькая Полина уже покинула больницу. Но в подробности вдаваться не стала.

- Адвокат матери ребенка Ольга Лукманова в интервью kp.ru заявила, что перевозить в период эпидемии коронавируса девочку из больницы в другую семью значит подвергнуть ее опасности. По ее словам, мать и отец Полины пытаются снять по суду ограничение родительских прав.

Так куда же исчезла девочка, если один уполномоченный по правам ребенка говорит, что ее передадут в другую семью после снятия режима самоизоляции, а другой - что девочки в больнице больше нет?

Как удалось выяснить, на самом деле маленькая Полина переехала к своим новым опекунам еще до начала карантина - около двух месяцев назад. Известно, что:

- ее новая семья живет в Подмосковье.

- В этой семье есть двое родных детей.

- Мужчина и женщина на данный момент оформили предварительное опекунство. Окончательно в семью могут передать девочку, если суд лишит ее биологических маму и папу родительских прав.

Девочка родилась в больнице недоношенной и с букетом серьезных заболеваний. Первые 5 лет своей жизни она провела там.

Девочка родилась в больнице недоношенной и с букетом серьезных заболеваний. Первые 5 лет своей жизни она провела там.

Ни город, ни, разумеется, конкретный адрес, где теперь живет Полина, не раскрывают. Журналистам лишь удалось пообщается по телефону с приемной матерью девочки. Женщина рассказывает, что Поля прекрасно развита для своего возраста, общительная, просидев всю свою жизнь в четырех стенах, она активно интересуется всем, что ее теперь окружает. Например, только в приемной семье она впервые в жизни увидела вживую собаку. Раньше не только собак, но и животных вообще ей показывали только на картинке.

- Я больше ожидала, что она найдет какую-то комнату и не будет из нее выходить по привычке, - рассказала женщина в интервью Первому каналу. - Но она наоборот обежала весь дом и сказала: «Вау! Здесь классно. Я хочу здесь жить».

Но без проблем все же не обошлось.

- Первые дни при виде моих остальных детей она начинала плакать. Потому что просто боялась. Она не знала, как с ними общаться, как с ними играть.

Еще хуже было с первыми выходами на улицу. Ребенок никогда не был на открытом пространстве. Это ее пугало буквально до истерики.

- Каждое предложение пойти погулять - у нее начинали трястись руки.

Прошло два месяца. Новая мама Полины рассказывает, что на улицу Полина все еще выходит с некоторой опаской, интуитивно поджимает голову. Но уже, например, научилась ездить на велосипеде и постепенно осваивается в новой жизни.

- Она постоянно говорит, что безумно хочет поехать в Крым. Каждый вечер ложится спать и спрашивает: «Ну что, мы скоро в Крым поедем»?

В общем, новая семья девочки ждет не дождется, когда будет снят коронавирусный карантин и можно будет отправиться к морю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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