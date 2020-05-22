Несмотря на опасность коронавируса, девочку, прожившую пять лет в больнице, увезли неизвестно куда

История 5-летней Полины (имя изменено), которая с самого рождения в течение 5 лет прожила в элитной московской больнице, получила новое развитие. Об этой странной трагедии «Комсомольская правда» много раз писала. Поля родилась недоношенной и с несколькими сложными заболеваниями. Девочку спасли. Однако мама покинули больницу уже через несколько месяцев, а малышку оставили лечиться еще на 5 с лишним лет. Отец ребенка - бизнесмен Юрий Зинкин - платил за лечение и проживание ребенка в больнице по 1 млн рублей в месяц. Родные, как говорят, иногда навещали Полину. А сотрудники больницы уверяют, что не так уж и часто. Самое жуткое в том, что врачи уверяют, что девочка уже давно здорова, а родители просто отказываются ее забирать. Те в свою очередь уверяют, что у ребенка в любой момент может случиться апноэ (внезапная остановка дыхания) и в домашних условиях может погибнуть. При этом Полина за 5 лет жизни ни разу не выходила за пределы больницы…

В феврале нынешнего года Пресненский суд ограничил Юрия Зинкина и его супругу Татьяну Максимову в родительских правах. Это означает, что ребенка изымают из семьи, а родители обязаны выплачивать на его содержание 25% от своей зарплаты. Зинкин и Максимова пытались оспорить это решение в Мосгорсуде, но там его оставили в силе.

Мать девочки Татьяна в больнице.

Как сообщила журналистам уполномоченная по правам ребенка России Анна Кузнецова, маленькой Полине уже подобрали замещающую семью. Но все документы будут оформлены уже после завершения режима самоизоляции.

Однако уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что девочка уже покинула больницу?

- Решение суда вступило в силу, - напомнила Ярославская корреспонденту сайта kp.ru.

- Где сейчас находится девочка? Она действительно в другой семье?

- Никаких подробностей я озвучить не могу. Это тайна. Одно скажу: в государственных учреждениях девочки нет. Мне очень жаль этого ребенка. И я не понимаю, почему ее никак не могут оставить в покое…

Стоит отметить, что термин «замещающая семья» может означать несколько форм дальнейшего устройства ребенка. Усыновление, опека (до 18 лет), приемная семья (родители получают за воспитание от государства зарплату) либо детский дом семейного типа (это тоже оплачивается государством).

Тем временем биологические родители Полины все еще пытаются вернуть девочку и восстановить свои права.

Полина (имя изменено) родилась в больнице недоношенной и с букетом серьезных заболеваний. Первые 5 лет своей жизни она провела там.

- Я от вас первый раз слышу, что девочку увезли из больницы, - заявила «Комсомольской правде» адвокат Татьяны Максимовой Ольга Лукманова. - Анна Кузнецова ведь говорила, что пока не закончится карантин, документы оформлять не будут. Но если ребенка больше нет в больнице, значит, это все-таки сделали? То есть, подвергли девочку опасности заражения коронавирусом? Куда-то перевезли? Не понимаю, как они могли в таком случае оформить документы, если ничего не работает?

По словам Лукмановой, семья сейчас оспаривает в Черемушкинском суде акт об оставлении ребенка в больнице, который подавала на родителей клиника.

- Заседание назначено на 28 мая, но из-за коронавируса даты уже несколько раз переносились, - сообщила Лукманова.

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