В Москве суд арестовал трех ритуальщиков, устроивших перестрелку

Чертановский суд арестовал трех фигурантов дела о «битве ритуальщиков» в ЖК «Ясный». Напомним, вечером 24 мая две группы мужчин устроили перестрелку во дворе жилых домов на Каширском шоссе. Стреляли из травматических пистолетов и карабина «Сайга».

- Двое мужчин получили огнестрельные ранения в спины и ноги.

- Трое уроженцев Оренбурга, оказавшихся ритуальными агентами, были задержаны на месте.

- Позже полицейские задержали еще пятерых уроженцев Чечни, которые, как считают в следствии, после побоища сбежали на машине.

У 27-летнего Вадима Русанова в биографии есть страницы и похлеще. Фото: Чертановский суд

- Известно, что причиной конфликта со стрельбой стали разборки двух филиалов одной ритуальной конторы. По предварительной информации, «дочка» скрыла от «центра» крупную сумму неучтенных по бухгалтерии денег. Наказывать «предателей» решили резиновыми пулями.

Итак, сегодня в Чертановский суд доставили первых трех подозреваемых - «оренбуржцев».

У задержанных весьма интересный бэграунд. Так, 28-летний Герман Титенок признался, что вообще-то работает электромехаником. Но иногда, когда время позволяет, подрабатывает похоронным агентом.

А у 27-летнего Вадима Русанова в биографии есть страницы и похлеще. В суде выяснилось, что у мужчины есть судимость за мошенничество в кредитной сфере. (Максимальное наказание по ней - до 4 месяцев ареста, - прим. авт.). Правда, судье Вадим Русанов заявил, что на месте перестрелки его даже не было.

- Я в данном преступлении не участвовал. Я в это время находился на подземной парковке. О преступлении узнал уже после задержания. Я как бы не виновен.

А вот 32-летний Максим Евлампьев - это известно совершенно точно - был профессиональным ритуальным агентом. Правда, компания, где он работал, после громкого ЧП поспешила удалить ФИО героя криминальных новостей со своего сайта. От комментариев Евлампьев отказался. Вину не признает.

От комментариев Евлампьев отказался. Вину не признает. Фото: Чертановский суд

Всем троим предъявлены обвинения по статьям «Незаконное хранение оружия», «Хулиганство» и «Покушение на убийство». Все трое отправлены под арест на два месяца - до 24 июля.

Предъявят ли обвинение задержанным уроженцам Северного Кавказа, пока неизвестно. Молодые люди настаивают, что на месте конфликта их даже не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780929" frameborder="0"></iframe> Следы от пуль на месте перестрелки.

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