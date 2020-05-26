2020-05-26T18:27:14+03:00
Звезды

Последний бастион пал: Студия Pixar выпустила мультик про гея

Главный герой короткометражки— Грег, который пытается скрыть от родителей переезд к бойфренду [видео]
Константин ГЛЫБА
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В центре сюжета девятиминутного мультфильма с красноречивым названием Out — история жизни ГрегаВ центре сюжета девятиминутного мультфильма с красноречивым названием Out — история жизни Грега
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«Евровидение» — это всего лишь конкурс фриков».

«Оскар» за гей-драму — это всего лишь оценка блестящей работы».

«Скрепы, традиционность и духовность — это мракобесие, мы живем в XXI веке».

Логичным финалом цепочки таких вот девизов современности стал мультфильм (анимационный фильм преимущественно для детей!), где главным героем выступил представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. И нарисовала его самая чистая, наивная и детская из всех детских студий — Pixar, создатели шедевров «Валли», «История игрушек» и прочих. Приехали.

В центре сюжета девятиминутного мультфильма с красноречивым названием Out («Выход») — история жизни Грега, рыжего бородатого парня, который стесняется признаться родителям в гомосексуальности. Ему очень хочется переехать к бойфренду Мануэлю, но заскорузлое общество и консерваторы-предки, конечно, не понимают чистых устремлений парня.

Однако остатки человеческого Грегу не чужды — он по-настоящему стесняется рассказать родителям, в чем дело, и лишь намекает, что собрался в большой город. Признание маме и папе в гомосексуальности Грег репетирует с собакой Джимом. Почти по-есенински.

Признание маме и папе в гомосексуальности Грег репетирует с собакой Джимом

Признание маме и папе в гомосексуальности Грег репетирует с собакой Джимом

Надо признать, что Pixar уже пытался аккуратно нащупать глубокую тему разнородности полов на планете. В полнометражном мультфильме «Вперед», свежей работе студии, в одном из эпизодов появлялся одноглазый циклоп Спектр — как выяснилось, инспектор полиции женского пола. Существо мужской наружности, но с накрашенными глазами и губами. Которое произносило недвусмысленную фразу: «Дочь моей жены заставила меня выдернуть волосы».

В полнометражном мультфильме «Вперед», свежей работе студии, в одном из эпизодов появлялся одноглазый циклоп Спектр

В полнометражном мультфильме «Вперед», свежей работе студии, в одном из эпизодов появлялся одноглазый циклоп Спектр

Тогда ЛГБТ-персонаж не был выведен на первый план, хоть и наделал шуму. А вот короткометражка про Грега — уже полноценная попытка ввести гея в мир детских мультиков.

Мультфильм Out уже доступен на потоковом сервисе для семейного отдыха Disney+.

Последний бастион пал: Студия Pixar выпустила мультик про гея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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