Жириновский: Отпуск - только в России. И не ловите бабочек - они заразные!

- Владимир Вольфович, а вы куда в отпуск - в этом году?

- Я прошу всех - никуда не ездить!

Вирус гуляет по планете. И вас настигнет в любой точке, в любое время. А рядом не будет больницы, врачей. И можете заболеть утром, а вечером уже умереть. Вот так бывает, скоротечно.

Поэтому надо оставаться рядом с домом.

- А если дом на испанском побережье, например?

- Надо прекратить покупать дома в Грузии, в Турции, в Болгарии и так далее. Если у вас есть деньги, купите дом рядом с вашим городом, где живете. И там пускай будет огород, сад, много деревьев, цветов. Может, завести животных. Там куры, гуси, кролики и так далее.

- А еще комары, лягушки, бабочки…

- Никаких коллекционирований бабочек. Эти бабочки тоже переносят всякую заразу.

Вон в интернете продают сушеных летучих мышей, это же преступники! В любом живом организме есть вирусы. Животные эти, бабочки, птички и так далее – они все разносчики болезней разных. Значит, надо подальше быть от этих живых существ.

Ну, комары! Комары –жалят, неприятно вам, сидишь и хлопаешь себя по спине, по рукам. А комары - они везде.

- Но в южных странах тепло, море, апельсины…

- В крайнем случае - Крым. На поезде прям.

Кубань, Анапа, Сочи, Туапсе, Астрахань. И моря, и солнца, и тепла с избытком.

Зараза по всему миру сегодня. Нигде не спрятаться. В любом случае, хотя бы отвергайте континенты: Азия, Африка, Латинская Америка.

- А в Европу можно?

- Ну, а в Европу куда вы поедете? Мы и есть Европа. Все места для туризма находятся у нас!

Польша, Германия, Прибалтика – что там, Балтийское море? Калининградская область, пожалуйста. Янтарное побережье, песочек, дюны, Куршская дуга (Куршская коса – узкая полоса песчаной суши, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – А.Г.).

В Финляндию зачем ехать? У нас Карелия. Та же природа.

И так до Камчатки. Вулканы – пожалуйста! Горы, степь, лес, тайга, Алтай, Белокуриха. Столько курортов! И не объедете.

Зачем деньги отдавать чужой стране! Сотни миллиардов долларов наши граждане оставляют там. В другой экономике. И они развивают свои страны. Живут лучше.

- Ну, сейчас все по миру ездят, все – туристы.

- Вы видели где-нибудь в мире американских туристов? Очень мало. Британских очень мало. Французы, немцы и так далее - очень мало.

А как вот наши разъехались? До сих пор собрать не можем. До сих пор самолеты направляем, вывозные рейсы. Это сколько денег стоит!

И вот этих везем туристов, которые до сих пор не могут вылететь, потому что везде карантин. Поэтому лучше всего - будьте дома.

Не надо думать, что сегодня мы переждем, а завтра все наладится. Это ведь навсегда.

А вторая волна начнется? А где она начнется? А третья? А другой вирус? А другая болезнь?

- Ну, и что же теперь делать?

- Переходить к одиночеству! Никакие театры, рестораны. В любом доме отдыха, санатории обязательно может оказаться больной. Вы заразитесь. Поэтому, сегодня опасно ехать в молодежные лагеря, пионерские лагеря или в санатории. Везде есть сегодня носители инфекции. Обвинять-то некого!

Поэтому самоизоляция должна продолжаться. Вот твой дом в деревне, и ты живешь в нем один. Или дети с тобой. Жена.

Конечно, вы можете походить где-то, погулять, покупаться. Если совсем люди близкие, вы знаете, что они здоровы, как-то пообщаться и с ними.

- То есть, я правильно понимаю, что сами вы этим летом никуда не поедете? А вы где будете отдыхать, Владимир Вольфович?

- Я уже сказал, что я буду под Москвой. Там есть домик, куры, кролики, есть бассейн. Сейчас его наполняю.

Конечно, желательно, чтоб для купания была проточная вода, река или озеро. Но что делать? Придется в бассейне купаться.

Река, кстати, ведь тоже не лучший вариант: черт знает, что в нее выливают. А озеро далеко от нас, хотя, можно поехать на Селигер. Селигер – 300 километров. Великолепное озеро! Я там бывал. Или Плещеево озеро - Ярославская область.

Даже у нас Московское море! Доехать на электричке, огромное водохранилище. Истринское водохранилище. Рублевское. Сколько их, водохранилищ! Тихо и спокойно.

Я прошу вас! Останьтесь дома! Снимите домик в деревне, чтобы деревня была полупустая. И меньше общаться с людьми. Тяжело, я знаю, но привыкайте. Это вперед на столетия! Жизнь в одиночестве. Вы бы могли, Гамов, написать там роман. У вас много впечатлений, напишите новый роман.

- Хорошо. А вот можно к вам в гости приехать? Со справкой, справку возьму.

- А чего со справкой? Вы справку взяли вчера утром, а сегодня заразились.

Ну, летом посмотрим. Может, ограничения будут сняты. И вы со справкой приедете. Но общаться будем на расстоянии два метра, не ближе.

- Согласен, посмотрим.

- А чего вы посмотрите? Как я в гамаке лежу? Как я вот зашел в бассейн, как я зайчика потрепал за ушки, так сказать, пару яичек взял в курятнике? Может, яблочко сорву, слива у меня есть любимая, малинка? У меня огромное количество деревьев.. В основном декоративные, но есть и фруктовые.

Не проблема, пожалуйста, приезжайте, посмотрите. Но - в разгар лета. Лучше всего в августе.

- Договорились!