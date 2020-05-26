Порядок госпитализации больных коронавирусом: официальная инструкция от Минздрава

Минздрав опубликовал документ с официальной инструкцией о порядке госпитализации больных коронавирусом — эти важные правила расписаны в Приложении № 12 к Приказу министерства от 19.03.2020 № 198н в новой редакции от 18.05.2020.

Документ предусматривает, что в больницу кладут пациентов с установленным диагнозом или подозрением на Ковид, если человек находится в состоянии средней тяжести, в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

- Если пациент лечится амбулаторно, на дому, и в течение трех дней держится температура 38,5 градусов и выше, то согласно порядку госпитализации больных коронавирусом человека должны положить в больницу на койки, предназначенные для пациентов средней тяжести.

- Пациенты, находящиеся в состоянии средней тяжести, госпитализируются на койки для больных в тяжелом состоянии, если есть любые два из следующих признаков:

а) насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии менее 95%;

б) температура 38 градусов и более;

в) частота дыхательных движений более 22-х;

г) поражение легких по результатам КТ более 25%.

Также в документе описывается, при каких признаках больных переводят на неинвазивную вентиляцию легких (например, кислородные маски) и инвазивную ИВЛ, то есть с подключением к аппарату через дыхательную трубку.

ВАЖНО

Кого должны забирать в больницу независимо от тяжести заболевания

В порядке госпитализации больных коронавирусом также перечисляется, каких пациентов нужно госпитализировать независимо от тяжести заболевания, поскольку в любом случае коронавирусная инфекция может серьезно угрожать здоровью. Речь идет о таких людях:

- пациенты старше 65 лет,

- пациенты с хроническими заболеваниями и состояниями группы риска. В списке потенциально опасных сопутствующих болезней и состояний: гипертония, хроническая сердечная недостаточность, гиперкоагуляция, ДВС-синдром, онкологические заболевания, острый коронарный синдром, сахарный диабет, цирроз печени, длительный прием стероидов и биопрепаратов в связи с воспалительными заболеваниями кишечника, ревматоидным артритом, нахождение на гемодиализе или перитонеальном диализе, иммунодефицитные состояния, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию;

- пациенты, которые живут в общежитии, многонаселенной квартире, с лицами старше 65 лет, а также с домочадцами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

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Как часто должны делать КТ

Порядок госпитализации больных коронавирусом оговаривает, что «при наличии возможности» прямо в день госпитализации пациенту должны провести обследование органов грудной полости одним из методов лучевой диагностики. Это могут быть:

- обзорная рентгенография легких,

- компьютерная томография легких,

- ультразвуковое исследование легких и плевральных полостей.

Далее рекомендуется 1 — 2-кратное повторение КТ легких и рентгенографии легких с интервалом 5 — 8 дней.