Порядок госпитализации больных коронавирусом: официальная инструкция от Минздрава
Минздрав опубликовал документ с официальной инструкцией о порядке госпитализации больных коронавирусом — эти важные правила расписаны в Приложении № 12 к Приказу министерства от 19.03.2020 № 198н в новой редакции от 18.05.2020.
Документ предусматривает, что в больницу кладут пациентов с установленным диагнозом или подозрением на Ковид, если человек находится в состоянии средней тяжести, в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.
- Если пациент лечится амбулаторно, на дому, и в течение трех дней держится температура 38,5 градусов и выше, то согласно порядку госпитализации больных коронавирусом человека должны положить в больницу на койки, предназначенные для пациентов средней тяжести.
- Пациенты, находящиеся в состоянии средней тяжести, госпитализируются на койки для больных в тяжелом состоянии, если есть любые два из следующих признаков:
а) насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии менее 95%;
б) температура 38 градусов и более;
в) частота дыхательных движений более 22-х;
г) поражение легких по результатам КТ более 25%.
Также в документе описывается, при каких признаках больных переводят на неинвазивную вентиляцию легких (например, кислородные маски) и инвазивную ИВЛ, то есть с подключением к аппарату через дыхательную трубку.
ВАЖНО
Кого должны забирать в больницу независимо от тяжести заболевания
В порядке госпитализации больных коронавирусом также перечисляется, каких пациентов нужно госпитализировать независимо от тяжести заболевания, поскольку в любом случае коронавирусная инфекция может серьезно угрожать здоровью. Речь идет о таких людях:
- пациенты старше 65 лет,
- пациенты с хроническими заболеваниями и состояниями группы риска. В списке потенциально опасных сопутствующих болезней и состояний: гипертония, хроническая сердечная недостаточность, гиперкоагуляция, ДВС-синдром, онкологические заболевания, острый коронарный синдром, сахарный диабет, цирроз печени, длительный прием стероидов и биопрепаратов в связи с воспалительными заболеваниями кишечника, ревматоидным артритом, нахождение на гемодиализе или перитонеальном диализе, иммунодефицитные состояния, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию;
- пациенты, которые живут в общежитии, многонаселенной квартире, с лицами старше 65 лет, а также с домочадцами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
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Как часто должны делать КТ
Порядок госпитализации больных коронавирусом оговаривает, что «при наличии возможности» прямо в день госпитализации пациенту должны провести обследование органов грудной полости одним из методов лучевой диагностики. Это могут быть:
- обзорная рентгенография легких,
- компьютерная томография легких,
- ультразвуковое исследование легких и плевральных полостей.
Далее рекомендуется 1 — 2-кратное повторение КТ легких и рентгенографии легких с интервалом 5 — 8 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU
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