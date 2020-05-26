2020-05-26T18:56:11+03:00
Звезды

Хайп на Бродском: искусствовед объяснил, зачем закрасили граффити Бродского в Петербурге

Возможно, все было спланированной пиар-акцией, на которую повелись сотни людей
Сергей СЕЛЕДКИН
Поделиться:
Портрет Бродского смотрел на свой дом меньше суток. Фото: instagram.com/urbanfrescoПортрет Бродского смотрел на свой дом меньше суток. Фото: instagram.com/urbanfresco
Изменить размер текста:

24 мая страна отметила юбилей Иосифа Бродского. Нобелевскому лауреату по литературе исполнилось бы 80 лет. В этот день в фейсбуках граждан было не только много стихов поэта, но и множество возмущений.

Во-первых, ценители творчество поэта обиделись на "Первый канал", озаглавивший сюжет о Бродском строчками нелюбимого им Евтушенко "Больше, чем поэт".

Но настоящую волну негодования среди пользователей соцсетей вызвал инцидент в Петербурге, где в день рождения поэта закрасили граффити художника Олега Лукьянова с изображением Бродского.

Спустя несколько часов после появления рисунок был безжалостно уничтожен, причем по инициативе завхоза школы № 189.

- На школе делать никаких граффити нельзя, - объяснила завхоз журналистам.

Стоит ли удивляться, что после таких слов на женщину обрушились все пользователи, устроив ей настоящую сетевую травлю.

О том, что истинное положение дел совсем не таково, каким видится аудитории, рассказал искусствовед и научный сотрудник СПБГУ Дмитрий Пилкин.

По мнению искусствоведа, художник Олег Лукьянов, чье граффити закрасили, не тот человек, которого стоит жалеть. А завхоз - не та стрелочница, которая во всем виновата. На страницах своего ФБ искусствовед рассказал, что происходящее могло быть спланированным медиа-перформансом:

"Автор точно знал, что закрасят (он уже с этим сталкивался, плюс напечатать и вывесить у школы ЛЮБОГО человека с сигаретой в руке, это заведомый криминал). Поэтому он точно рассчитал, как поймать пиар и поддержку у сетевой аудитории, что называется, "в слепую"... Провокация прошла успешно... автор удачно поймал аудиторию на "защите святынь", выставив себя " гонимым".

Пилкин призвал не клеймить завхоза, отдававшего распоряжение закрасить рисунок, поскольку существует городской закон, по которому в случае появления надписей, рекламы или граффити на стенах здания его ответственный владелец или компания штрафуются... "Более того есть даже специальный телефон "горячей линии" в муниципалитете куда "возмущенные жители" пишут заявки на "незаконные граффити" и на них (что удивительно) довольно быстро реагируют".

Понятное дело, сам Олег Лукьянов с такой трактовкой событий не согласился. По его словам, он выбрал стену школы для нанесения граффити, поскольку школа находится напротив дома, где жил Бродский. А задумка была в том, что "поэт вернулся в Петербург и с улицы как бы смотрит на свой балкон". В интервью СМИ художник сожалел о том, что граффити не дали постоять даже дня, и не просто закрасили, а "Забетонировали ... как саркофагом накрыли. Как будто это радиоактивная какая-то история", - приводит цитату паблик издания "Подъем".

Однако суровый искуссвовед усомнился в искренности и и этих слов. Пилкин подчеркнул, что художник не рисует на стене, а, будучи "бизнесеном" и "салонным менеджером", коммерчески продвигает разработанную им технологию "урбан-фрески", когда бумажная фотораспечатка с принтера пластифицируется и "переводится" на стену. Такая технология не позволяет закрашивать картинку краской: она легко смывается с пластифицированной поверхности. Остается только соскабливать изображения, повреждая стену здания.

"Это нарушает все законы уличного искусства, которое априори - носит временный характер", - написал искусствовед, подчеркнув на прощание: "Иосиф Бродский, безусловно, наше национальное и петербургское достояние, тут никаких сомнений нет".

Откровения искусствоведа разошлись многосотенным перепостом и несколько отрезвили возмущенных: "Ах, это, оказывается фотообои! Стоило такую драму разводить".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Все страдают, кто не работает в госучреждениях: Лещенко прокомментировал спор Пригожина и Шнурова
Минтранс рекомендовал водителям автобусов чаще менять маски и перчатки
Трамп считает своей заслугой отсутствие в США двух миллионов жертв коронавируса
Илон Маск разрешил оценить возможность использования своих спутников в военных целях
Пригожин рассказал, чем заражен культурный код России
Экономист объяснил, зачем банки ввезли рекордное количество валюты
Депутат Михаил Кузьмин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус
Американский сенатор оценил решение Трампа выйти из Договора по открытому небу
Трусова в третий раз попала в книгу рекордов Гиннесса и останавливаться не собирается
Постпред России в ЕС сообщил о невозможности поездок в Европу
Стало известно, когда откроются и как будут работать бассейны и фитнес-клубы
Пригожин заявил, что Валерия была категорически против его реакции на Шнурова
Иосиф Пригожин: из-за отмены туров прокатчики стали банкротами в одночасье
Иммунолог предсказал, как дальше будет распространяться коронавирус
Офтальмолог сообщила об ухудшении зрения из-за коронавируса
Эксперты ухудшили прогноз по падению российского ВВП до 5%
Российские миллиардеры за два месяца пандемии коронавируса разбогатели на 62 млрд долларов
Выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня
Эксперты объяснили, почему американцам раньше всех угрожает вторая волна COVID-19
Песков оценил влияние пандемии коронавируса на мир
Кого госпитализируют с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила
Президент Казахстана принял приглашение на Парад Победы 24 июня