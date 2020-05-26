Хайп на Бродском: искусствовед объяснил, зачем закрасили граффити Бродского в Петербурге

24 мая страна отметила юбилей Иосифа Бродского. Нобелевскому лауреату по литературе исполнилось бы 80 лет. В этот день в фейсбуках граждан было не только много стихов поэта, но и множество возмущений.

Во-первых, ценители творчество поэта обиделись на "Первый канал", озаглавивший сюжет о Бродском строчками нелюбимого им Евтушенко "Больше, чем поэт".

Но настоящую волну негодования среди пользователей соцсетей вызвал инцидент в Петербурге, где в день рождения поэта закрасили граффити художника Олега Лукьянова с изображением Бродского.

Спустя несколько часов после появления рисунок был безжалостно уничтожен, причем по инициативе завхоза школы № 189.

- На школе делать никаких граффити нельзя, - объяснила завхоз журналистам.

Стоит ли удивляться, что после таких слов на женщину обрушились все пользователи, устроив ей настоящую сетевую травлю.

О том, что истинное положение дел совсем не таково, каким видится аудитории, рассказал искусствовед и научный сотрудник СПБГУ Дмитрий Пилкин.

По мнению искусствоведа, художник Олег Лукьянов, чье граффити закрасили, не тот человек, которого стоит жалеть. А завхоз - не та стрелочница, которая во всем виновата. На страницах своего ФБ искусствовед рассказал, что происходящее могло быть спланированным медиа-перформансом:

"Автор точно знал, что закрасят (он уже с этим сталкивался, плюс напечатать и вывесить у школы ЛЮБОГО человека с сигаретой в руке, это заведомый криминал). Поэтому он точно рассчитал, как поймать пиар и поддержку у сетевой аудитории, что называется, "в слепую"... Провокация прошла успешно... автор удачно поймал аудиторию на "защите святынь", выставив себя " гонимым".

Пилкин призвал не клеймить завхоза, отдававшего распоряжение закрасить рисунок, поскольку существует городской закон, по которому в случае появления надписей, рекламы или граффити на стенах здания его ответственный владелец или компания штрафуются... "Более того есть даже специальный телефон "горячей линии" в муниципалитете куда "возмущенные жители" пишут заявки на "незаконные граффити" и на них (что удивительно) довольно быстро реагируют".

Понятное дело, сам Олег Лукьянов с такой трактовкой событий не согласился. По его словам, он выбрал стену школы для нанесения граффити, поскольку школа находится напротив дома, где жил Бродский. А задумка была в том, что "поэт вернулся в Петербург и с улицы как бы смотрит на свой балкон". В интервью СМИ художник сожалел о том, что граффити не дали постоять даже дня, и не просто закрасили, а "Забетонировали ... как саркофагом накрыли. Как будто это радиоактивная какая-то история", - приводит цитату паблик издания "Подъем".

Однако суровый искуссвовед усомнился в искренности и и этих слов. Пилкин подчеркнул, что художник не рисует на стене, а, будучи "бизнесеном" и "салонным менеджером", коммерчески продвигает разработанную им технологию "урбан-фрески", когда бумажная фотораспечатка с принтера пластифицируется и "переводится" на стену. Такая технология не позволяет закрашивать картинку краской: она легко смывается с пластифицированной поверхности. Остается только соскабливать изображения, повреждая стену здания.

"Это нарушает все законы уличного искусства, которое априори - носит временный характер", - написал искусствовед, подчеркнув на прощание: "Иосиф Бродский, безусловно, наше национальное и петербургское достояние, тут никаких сомнений нет".

Откровения искусствоведа разошлись многосотенным перепостом и несколько отрезвили возмущенных: "Ах, это, оказывается фотообои! Стоило такую драму разводить".