«Дочь в курсе, что ее мать шлюха?»: женоненавистник ведет травлю россиянок, которые снимались в фильмах для взрослых

«Нарвался на порно 12-летней давности, где доходяга сношал молодую даму. Ханурик выглядит как мой сосед-алкаш Михалыч, но оказался весьма *** удальцом. Хоть он и дед уже, мастерство и сталинскую закалку не пропьешь. На таких мужиках держится Русь-матушка. Но скоро их не станет, и кто на смену придет? А никто… Разъедутся русские дамы по Кавказу и Турции, и останутся русачки одни со своим ЛГБТ и гей-парадами.

Установили леди, звать Женя. Она сильно похудела, и внешность стала почти неузнаваемой. Но родинки на руке и родинка под глазом не оставила нам сомнений, что это именно она. У Жени сейчас все хорошо, есть *** (ребенок — прим. ред.), и она была замужем».

Это один из свежих постов блогера Владислава Позднякова, о котором последние пару недель гудит интернет. Его называют «главным женоненавистником» российской Сети, посылают проклятия, желают тюрьмы и смерти. Но молодой человек не останавливается и ежедневно балует аудиторию — суммарно под 300 тысяч человек — свежими сливами.

В соцсетях Владислав много рассуждает о русских мужчинах и женщинах.

ИДЕОЛОГ НАЦИОНАЛ-ПАТРИАРХАТА

Владиславу 29 лет. Родом он из Казахстана, но рос в Саратовской области. Учился на фельдшера. На своей странице он рекламирует себя как тренера и врача. Составляет программы питания и тренировок. Однако известность получил не на спортивной ниве, а как идеолог сообщества «Мужское государство». Его адепты определяют свои взгляды как национал-патриархат (НАП).

Группа рванула во время мундиаля-2018. В ней постили кадры русскоговорящих девушек, которые лобзались с гостями чемпионата. Градус критики поведения дам зашкаливал. На Владислава завели уголовное дело о возбуждение ненависти к женщинам. Дали два года условно, но судимость сняли. Сыграл на руку законопроект о декриминализации экстремистской 282-й статьи.

После этого он эмигрировал в Восточную Европу. Сейчас живет в Польше.

ПРОПАГАНДИСТЫ И «ЧЕРНИЛЬНИЦЫ»

Вести виртуальную пропаганду ценностей НАПа Поздняков не бросил. Долго время выкладывал странички открытых геев и лесбиянок из России. Подчеркивал, что ему безразличны сексуальные предпочтения людей.

— Выкладываю только тех мразей, которые пропагандируют, — поясняет Влад.

Вторыми жертвами стали «чернильницы». Так Поздняков называет девушек, которые встречаются с турками, арабами и выходцами с Кавказа. Доказательства — романтичные фото и видео влюбленных. Стать «чернильницей» можно и не будучи в отношениях. Некоторые девушки снимали видео на грани: по сюжету русских парней принижали, а кавказцы, наоборот, выставлялись идеалом. Такие нынче шутки.

— Принижаете — будьте готовы, что русские ребята, которых я объединил, ответят. Иногда я сливаю «чернильниц», которые пропагандируют расовое смешение. Мир прекрасен, когда есть народы, отличающиеся друг от друга этническими признаками. Когда у каждого народа есть самобытность, история, традиции, культура, — объясняет Поздняков.

Менее месяца назад Владислав начал осваивать новый контент. Теперь его соратники отсматривают порно и разыскивают участниц через нейросети — программы, которые обнаруживают сходство между человеком в кадре и страничками в соцсетях.

«ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ»

Посты строятся по схеме: иронично-эротизированный комментарий Позднякова, фото для сравнения актрисы тогда/сейчас, ссылки на видео и страничку женщины.

— В чем здесь преступление с моей стороны? Баба снималась в порно, отдавала полный отчет, что видео будет выложено в публичный доступ. Я делаю к нему рофельное (смешное — прим. ред.) описание и прикладываю ссылки на странички участниц. Весело? По-моему, даже очень. Баба, снявшись в порнухе, должна понимать, что это попадет в Сеть, а значит, все, что дальше произойдет, — сугубо ее ответственность! — объясняет Влад.

При этом открыто к возмездию он не призывает. Иногда оставляет многозначительное для подписчиков: «Вы знаете, что делать».

Жертвы быстро удаляют страницы или закрывают к ним доступ. Корреспонденту «КП» удалось пообщаться с несколькими женщинами, которые подверглись нападкам. Одна из них работает в школе. Порнорасследование Позднякова разослали ее друзьям.

Владислав поставил ее коллегам условие (голосовая запись имеется в распоряжении «КП»):

«Если эта мразь не будет уволена, я пойду на крайние меры. Сделаю рассылку всем ученикам. Если этого будет недостаточно, мои ребята будут приходить к вашей школе и расклеивать кадры грязного порно».

Еще одну женщину, Анну Лайвин, сопоставил с участницей порнокастинга 2001 года. По словам Позднякова, выдала ее татуировка на плече. «КП» Анна показала образцы сообщений, которые ей поступали в личку:

«Муж как к этому относится? Как можно взять в жены ***? Ну ничего, вашу жизнь мы сломаем. Тебя найдут и накажут. Шкур, которые позорят славянских девушек, ждет плохая участь. У тебя еще дочь есть? Она в курсе, что у нее мать ***?»

«НЕ ЛОВЛЮ КАЙФ»

В соцсетях Владислав много рассуждает о русских мужчинах и женщинах. Первые «создавали империи», вторые — «ассоциируются во всем мире с самыми дешевыми шлюхами». «Комсомолка» связалась с Поздняковым. Тот согласился пообщаться, но затем перестал отвечать. Впрочем, специфика блогеров такова, все ответы есть на их страницах.

«Я не ловлю кайф с того, что делаю. Но и совесть не гложет. Вообще не испытываю никаких чувств, просто делаю и все. Мне абсолютно плевать, как сложится судьба очередной шлюхи, п****, пропагандирующего ЛГБТ, или, например, «чернильницы» после огласки на моем канале. Каждый из них в ответе перед страной и народом, которые они представляют».

В интернете нашлись готовые дать виртуальный бой Владиславу. Одни блогеры осудили и призвали отправлять жалобы на администрации соцсетей. Феминистки запустили хештег #SaveWomenFromPozdnyakov. В Сети появилась пара петиций с требованием привлечь женоненавистника к уголовной ответственности. Суммарно они набрали около 22 тысяч сторонников. Справедливости ради отметим, что онлайн-петиции не имеют юридической силы.

САТИСФАКЦИЯ

Реально действовать пытается феминистка Карина. Девушка из Белоруссии запустила проект «Сатисфакция 18+».

— Раздражаюсь, когда обижают женщин без видимых причин. Этот рудимент цивилизации оскорбляет всех женщин одним сообщением. Меня расстраивает, что Поздняков влияет на умы детей, которые с его подачи строчат оскорбления и угрозы. Потом получат срок или на учет поставят. Они еще глупые: в словах Позднякова «эта шлюха должна умереть» видят реальный призыв. Патриархат, который он пропагандирует, не имеет ничего общего с настоящим. Домашнее насилие, которое он так желает, не желаю видеть я и миллионы адекватных граждан, — объяснила Карина в разговоре с «КП».

Девушка объявила сбор средств на юристов. Подсчитала, что нужно 70 тысяч рублей. За пару дней накидали десятую часть.

— Без юриста дело не выиграть. Преступления Позднякова и иных находятся в правовой неопределенности. Ни у кого из жертв нет таких денег. Заявление в полицию писали человек пять. На этом все заканчивается. Я думаю, их никто даже не будет рассматривать.

Собеседница «КП» говорит, что в России не существует закона о наказании за виртуальную травлю. Активистки планируют добиваться дел за клевету и оскорбление.

— Поздняков нанял юриста неделю назад, который за ним все почистил. В один день удалили все с оскорблением несовершеннолетних, свастики и прочее. Теперь его посты хоть и мерзкие, но написаны четко по закону, — замечает Карина.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Адекватный человек на это неспособен»

— Мотивы виртуального террора просты: дестабилизация уязвимых и попытка возвеличить себя, унижая другого. Адекватный человек никогда не будет морально терроризировать других. Троллям присущ макиавеллизм — пренебрежение моралью, опирание на грубость, садизм. Согласно исследованиям, интернет-садисты являются таковыми и в быту. Отсюда вывод: виртуальные агрессоры нравственно бедны в реальной жизни, — считает психолог Роман Таланов.

СЛОВО ЮРИСТУ

Дела тянутся годами

— Ответственности за кибербуллинг в России не существует. Про травлю в интернете в законах нет, — объясняет адвокат Владимир Гончаров. — Можно использовать статьи УК: клевета, возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Или пойти гражданско-правовым путем: подать иск о защите чести и требовать удаление информации, опровержения. Все зависит от конкретного дела и ситуации.

Отличить оскорбление от унижения достоинства не всегда могут даже юристы. Нужно нанимать профессионала и добиваться справедливости. Заниматься таким делом непросто, но успешная практика есть. В полиции часто выносят отказ на заявление за клевету. Предлагают идти в суд. После этого у людей, как правило, пропадает желание добиваться справедливости. Потому что нужно оплачивать работу юристов. К тому же дело может затянуться — часто это годы.