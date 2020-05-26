«Любовь и подарки от депутата Госдумы»: Журналист рассекретила тайного покровителя Ольги Бузовой

О романах Ольги Бузовой «акулы пера» слагают легенды. Поющей телеведущей кого только не приписывали: и шоумена Дмитрия Нагиева и «комедийщика» Тимура Батрутдинова.

Журналист Ирина Барышева вспомнила о влиятельном покровителе звезды шоу «Дом-2».

Мол, в начале «нулевых» за Ольгой ухаживал и дарил дорогие презенты тогдашний депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Митрофанов.

- Раскопала у себя в архиве интересные фотки,-рассказала kp.ru Ирина Барышева.-Когда Бузова ещё с Митрофановым тусовалась, причём официально. Я их снимала на какой-то «тусе»,-объяснила светский фотограф.

Ирина Барышева поделилась с «КП» архивными фото

На архивных кадрах Ольгу не узнать, тогда она ещё была яркой блондинкой и носила очки. Одна рука депутата на талии Бузовой, другая держит рюмашку водки.

А Ольга показывает репортеру новую ювелирку-видимо, подарок от кавалера.

Судя по всему, съёмка сделана на презентации одной из столичных радиостанций. На Митрофанове сувенир от журналистов радиостанции - фартук с их логотипом, который бывший депутат тут же примерил.