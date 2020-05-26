Москва – это русский Нью-Йорк, а Кубань – наш Техас: Как перенос столицы изменит страну

Многие эксперты в период публичной растерянности профильных государственных структур на фоне борьбы с коронавирусом ищут пути оптимального развития страны. Заходят разговоры и в пользу переноса столицы в центр страны. Упоминают, например, Омск и Томск.

Эту идею я поддерживаю, тем более есть вполне успешные примеры таких переносов: Вашингтон или Астана (сейчас Нурсултан). Нам стоит сосредоточить политические функции в городе, равноудаленном от восточных и западных границ. А профессиональные центры компетенций распределить по разным регионам, исходя из их особенностей. Как ни странно, такая децентрализация будет способствовать собиранию страны. Ведь сейчас, откровенно говоря, Россия разделена на запад, урало-сибирь и Дальний Восток, чьи жители мало соотносят себя с людьми из других мега-агломераций. Ментально люди из этих регионов постепенно расходятся, лишь формализация властных институтов пока позволяет нам говорить о едином государстве. Но это сомнительный фундамент для будущего страны.

Мне близка изначальная идея региональных полпредов, которые исполняют роль наместников Президента на укрупненных территориях. Но кроме административных границ федеральным округам нужны свои контуры социально-экономического развития. И тут не стыдно было бы поучиться у такого молодого, по сравнению с нашим, государства, как США. Вот, например, финансовый центр страны Нью-Йорк – это, безусловно, наша Москва. Аграрный Техас – это укрупненная Кубань. А свою кремниевую долину уже давно пора развивать на берегу моря, возможно, поблизости от военного инновационного технополиса ЭРА, что в Анапе. И не надо стесняться, в США большинство передовых стартапов получают импульс к развитию, после того как ими заинтересовались инвестиционные структуры, за которыми стоят ЦРУ и другие специальные ведомства.

Таким образом у каждого федерального округа появятся 3-5 специфических секторов экономического развития, где конкретно этот регион может показать наилучшие результаты. А это миллионы новых рабочих мест в регионах, налоговых поступлений, инвестиционных вложений. За рабочими местами потянутся люди, что повлечет внутреннюю профессиональную миграцию. У нас появится возможность развивать проект «Одноэтажная Россия», восстановить демографию.

Но не только в рамках структуры федеральных округов может быть реализована программа развития, можно рассмотреть опыт горизонтальных связей регионов. Например, старорусские регионы Нечерноземья - в общей сложности это 32 субъекта федерации. Это огромная территория, которую объединяет не только один тип почвы, но и схожие социально-экономические и культурные традиции регионов. А это значит, развивать ее можно по принципу консорциума, на основе единых стандартов, технологий и бизнес-моделей.