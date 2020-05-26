Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве — толпы наркоманов и бомжей

Чем больше наблюдаю за борьбой всего мира с коронавирусом, тем явственней понимаю: опасность его сильно переоценена. Но кто же признает, что развалил экономику из-за банальной паники и неверной эпидемиологической оценки. Чиновникам теперь важно доиграть партию до конца и затем похвалить самих себя за победу над страшным недугом.

Далее — неcколько наблюдений, как с коронавирусом борются в наших Палестинах, в смысле, в моём Израиле.

АВТОБУСНЫЙ АБСУРД

В общественном транспорте ограничение: не более 20 пассажиров на салон, отчего сотни тысяч людей не могут добраться ни до работы, ни до дома. Автобусы без свободных мест просто проезжают мимо остановок.

После двух месяцев этого хаоса власти решили слегка развинтить гайки и позволили автобусам ездить с полной загрузкой… но только в часы пик. Иными словами, с 7 до 10 утра и с 5 до 7 вечера можно толпиться в салоне, а в другое время (когда транспорт и так почти пустой) сохраняется норма в 20 человек. По мнению чиновников, коронавирус в час пик не заразен и начинает жатву только посреди дня.

ИЗОЛЯЦИЯ НА ПЛЯЖЕ — ЭТО СОГНАТЬ ВСЕХ В КУЧУ

Купание на море недавно разрешили, но в строго отведенных местах. В эпоху коронавируса нельзя отойти метров на сто от толпы и тихо сидеть под зонтиком. Полиция и инспекторы мэрии бегают по пляжам и, угрожая штрафами, всех сгоняют в кучу. По их словам, отдыхающие обязаны собираться вместе, чтобы полиция могла контролировать распространение коронавируса. Вот такой абсурд…

Вчера я пытался искупаться в городе Хайфа, но после того, как человек двести купающихся согнали в одну толпу, предпочел уйти — как бы и вправду не заразиться.

БОРОТЬСЯ ЗА ГИГИЕНУ — ЗНАЧИТ ЗАКРЫТЬ ТУАЛЕТЫ

Туалеты и душевые на пляжах закрыты уже два месяца. Люди не могут ни душ принять после купания, ни нужду справить. Загажено, пардон, всё вокруг. Дети справляют нужду прямо на пляже, взрослые — стыдливо за кустами. Запахи разносятся в прибрежной полосе очень неприятные.

Причина: власти почему-то считают, будто гадить на свежем воздухе безопаснее, чем в общественном туалете. От себя добавлю: никаких толп или антисанитарии в данных заведениях не было за все 30 лет моего проживания в этом городе и купания на этих пляжах.

КУДА ДЕТЬ СВОЁ ЧАДО?

Детские площадки всё ещё закрыты: опасность коронавируса! Чада уже два с половиной месяца не могут поиграть в песочнице или съехать с горки. При этом, внимание, места для занятий спортом во дворах открыты, там толпы народа безо всякого соблюдения социальной дистанции…

СОБИРАТЬСЯ МОЖНО. НО НЕ В КАФЕ

C последними послаблениями разрешается собираться уже до 50 человек, но рестораны открывать нельзя — опасность коронавируса. Вероятно, по мнению властей, толкаться задницами на дискотеках очень безопасно, а вот тихо сидеть за столиками в ресторане — гарантированная чума.

ОТКУДА КОВИД НА Ж/Д?

Два с половиной месяца у нас не ходят электрички и пригородные поезда. Жители периферии не могут добраться до работы в городе, автобусы не спасают — там ограничение 20 человек и автобусы проезжают мимо вашей остановки (о чём я писал выше). Чиновники думают, будто в поезде риск заражения почему-то выше, чем в переполненном в час пик автобусе, на дискотеке, в гостях или в синагоге.

ПЕРЕХОЖУ К ГЛАВНОМУ: МНОГИМ НЕЧЕГО ЕСТЬ

Впрочем, всё это — цветочки. Массовое обнищание населения в достаточно небедном Израиле начинает становиться опасным для здоровья и жизни. В Тель-Авиве стало полно нищих, наркоманов и бомжей, чего я не наблюдал никогда. Улицы замусорены, везде нагажено из-за закрытых общественных туалетов.

В южной части города, где и раньше было не очень спокойно из-за десятков тысяч нелегалов из Африки, сейчас просто кошмар. Сотни и тысячи африканцев лежат прямо на улицах, справляют нужду там же, спят на детских площадках, некоторые вкалывают себе дозу посреди людных мест.

Не грози Южному Тель-Авиву — там, в мигрантских районах, карантина, собственно, и не было, как не было медобслуживания и полиции.

И БЕЗ ТЕСТОВ

Провериться на коронавирус тоже почти нереально. Если вы звоните в поликлинику и перечисляете ковид-симптомы, вас даже слушать не желают. Объясняют, что взят курс на снижение числа заболеваний, выпейте Дексамол (препарат типа Цитромона) и самоизолируйтесь.

Перевожу на человеческий язык — не портите нам статистику, не будем мы вас тестировать, у нас команда сверху бороться с коронавирусом путем отказа регистрировать новые случаи.

А КАК БЫТЬ ДРУГИМ БОЛЬНЫМ?

Сфера медицины зациклена на коронавирусе. Другие болезни cловно игнорируются. Отложены, либо отменены вовсе тысячи плановых операций и процедур, из-за чего люди реально умирают от рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Все силы брошены на коронавирус, во всех больницах выделены огромные площади под тысячи больных. Но самих ковид-больных практически нет, из примерно 4000 ИВЛ, имеющихся в Израиле, сейчас заняты менее 10%.

И ОБ ЭКОНОМИКЕ

Сейчас 1,2 млн граждан Израиля являются безработными, это 27% всего трудоспособного населения. До коронавируса безработица составляла менее 4%. Все эти люди стали нищими в один момент, поскольку пособия по безработице составляют примерно половину от их месячной зарплаты и так продолжается уже третий месяц.

По оценкам экспертов, значительная часть безработных так и не вернётся за станок или в офис, поскольку фирмы, где они работали, либо обанкротятся, либо сильно сократят штат для минимизации ущерба. Такого количества безработных в Израиле не было со дня основания.

До сих пор, хотя уже две недели как карантин ослаблен, деловая активность почти не сдвинулась с мертвой точки. Одни фирмы закрылись, другие не знают, что будет дальше, и предпочитают пока переждать, третьи в долгах и не готовы вложить последние деньги в открытие — вдруг накатит вторая волна вируса, которой периодически нас пугают, и опять карантин.

Помощь от государства ничтожна, не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Остановлены многочисленные строительные и инфраструктурные проекты, дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 года.

Вот так как-то и живём. Впрочем, квартиру в обычно дорогом Израиле теперь можно снять за копейки, чем люди при деньгах пользуются. Хоть какой-то плюс.