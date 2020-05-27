2020-05-27T01:47:39+03:00
Звезды

Ляйсан Утяшева похвасталась результатами экстремального похудения

Пока другие знаменитости на карантине набирают вес, супруга Павла Воли сбросила все лишнее
Ирина СУХАНОВА
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Ляйсан Утяшева приобщила к спорту и своего мужа, шоумена Павла Волю.Ляйсан Утяшева приобщила к спорту и своего мужа, шоумена Павла Волю.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Гимнастка Ляйсан Утяшева и до карантина могла похвастаться идеальной фигурой, но во время режима самоизоляции довела свое тело просто до совершенства. Супруга шоумена Павла Воли эффективно воспользовалась свободным временем и посвятила его ежедневным тренировкам. Результат – стальной пресс, который она с гордостью показала в Инстаграме.

Ляйсан сделала селфи у зеркала, демонстрируя на камеру плоский живот с прокачанными мыщцами. А ведь еще несколько лет назад Утяшева страдала от лишних килограммов. Теперь, по словам спортсменки, она снова вернула свой вес, который у нее был до беременности.

Гимнастка поделилась с поклонниками, как ей удалось вернуть свою прежнюю форму: ее секрет – диета и постоянные физические нагрузки. А еще – правильные пищевые привычки: она тщательно следит за тем, что кладет к себе на тарелку.

- Они формируются в течение месяца. Тут важно поставить цель и к ней идти, – отметила Ляйсан. Спортсменка предупредила: всегда найдется повод отложить похудение на завтра. Важно не идти на поводу у своих эмоций и добиваться своего, а потом просто поддерживать результат.

Ляйсан похвасталась стальным прессом. Фото: Инстаграм.

Ляйсан похвасталась стальным прессом. Фото: Инстаграм.

В одном из интервью Ляйсан рассказывала, из-за чего она сильно поправилась. Тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер готовила ее к победе на Олимпиаде. Но из-за серьезной травмы Утяшева не смогла стать олимпийской чемпионкой – она получила только звание чемпионки мира. Ляйсан ушла из спорта, впала в депрессию и в тот момент поправилась на 39 килограммов.

- Когда я ушла из гимнастики, мне было лет 19-20. Я лежала дома на диване, жалела себя, ела все подряд и смотрела фильмы – что же я там в жизни пропустила? – рассказала Утяшева. - В итоге, когда мне позвонила Ирина Александровна Винер и сказала: «Мась, здесь чемпионов чествовать будут, ты давай, приходи», я ответила: «Ирина Александровна, вам лучше это не видеть. Я разъелась так, что в мамины штаны не влажу». А мамины штаны – это размер L. 39 килограммов лишнего веса! Ирина Александровна говорит: «Так, завтра – ко мне!». Когда она меня увидела, то сказала: «Ты что с собой сделала? Тебе нельзя быть толстой! У тебя сразу морда становится как сковородка!».

Ляйсан пришлось сесть на жесткую диету и много тренироваться, чтобы снова обрести стройность. Обычно она появляется в спортзале несколько раз в неделю и не позволяет себе расслабляться даже на отдыхе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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