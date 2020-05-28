2020-05-28T16:20:12+03:00
Общество

Эко-проект предпринимательницы из Волгограда претендует на премию National Geographic

И что особенно отличительно - в номинации «Реальное действие»
Анна ГЛАДКИХ
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Никто не может в одиночку решать мировые проблемы, но каждый способен сделать многое на своем уровне Фото: shutterstock.com.Никто не может в одиночку решать мировые проблемы, но каждый способен сделать многое на своем уровне Фото: shutterstock.com.
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«Мысли глобально, действуй локально» – один из девизов совместного проекта National Geographic и Clarins #ЯберегуПланету. Он означает, что никто не может в одиночку решать мировые проблемы, но каждый способен сделать многое на своем уровне.

Цель проекта - рассказать, что может каждый из нас сделать, заботясь об охране окружающей среды, и о реальных делах отдельных людей или небольших компаний для сохранения природы.

Одним из номинантов на престижную премию в номинации «Реальное действие» стал экологический проект zerowaste34 волгоградской предпринимательницы Оксаны Бабижаевой. Она владеет предприятием по переработке пластиковых бутылок «Дубль ПЭТ», ежемесячный объем переработки которого составляет 80-110 тонн пластика. В рамках проекта было установлено более 200 контейнеров по раздельному сбору мусора.

Это не первый эко-проект Оксаны,в ее активе и субботники по очистке волго-ахтубинской поймы от мусора, и акции по внедрению раздельного сбора мусора, а также организованный ею проект «Искусство против мусора» - когда 'энтузиасты создают арт-объекты из отходов. Тогда самым запоминающимся стало панно с изображением осетра из 3 тысяч пластиковых крышечек, созданное в рамках фестиваля молодежи «Берег».

— Крышки разлагаются 300 лет. Если это панно повесить на дом — дом рухнет, а панно останется. Этот материал может служить долго, он может быть переработан, и из него можно будет сделать очень красивые вещи, — отмечает Анна Корнилова, единомышленница и сподвижница Оксаны Бабижаевой.

Также Оксана ведет блог по экологическому просвящению, основными тематиками которого являются:

-раздельный сбор и грамотное обращение с отходами; -бережная эксплуатация вещей; -разумное потребление.

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