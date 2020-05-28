2020-05-28T02:41:30+03:00
Звезды

«Это связано с личной жизнью»: Анна Семенович рассказала, почему никак не может похудеть

За время самоизоляции певица поправилась на пять кило
Ирина СУХАНОВА
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Анна Семенович никак не может похудеть.Анна Семенович никак не может похудеть.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Анна Семенович – обладательница женственных форм и аппетитного бюста шестого размера – всегда была мечтой мужчин. Однако в последнее время поклонники заметили, что экс-«Блестящая» начала стремительно набирать вес. Период самоизоляции и вовсе стал для Анны настоящей катастрофой: она поправилась на 5 килограммов. В Инстаграме артистка рассказала, почему никак не может похудеть.

Оказывается, певица привыкла заедать стресс. Когда Анна занималась фигурным катанием, то сидела на жесткой диете, и вкусная еда была для нее поощрением.

- Для меня еда - это самый большой антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях (как собака Павлова), - призналась звезда. - А в процессе подготовки к турниру вечное чувство голода и взвешивание каждый день. Вот и сейчас как бы я не старалась работать с психологами и читать много литературы, я продолжаю иногда заедать свой стресс.

Пандемия коронавируса принесла Анне много тревог и потерь. По ее словам, последние месяцы были для нее особенно тяжелыми, и это роковым образом сказалось на ее аппетите.

- Это были очень сложные для меня три месяца и это связанно не только с вирусом и самоизоляцией. Это связано и с личной жизнью тоже, с конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий, я чуть не потеряла близкого человека , потеряла несколько контрактов по работе, и все мои планы на весну испарились и остались мечтами, - поделилась Семенович с поклонниками. - Мне было очень тревожно , я находилась в стрессе и признаюсь честно: просто начала есть.

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Как вы думаете , мы после самоизоляции как будем выглядеть , как на первом фото или на втором? Голосуем в коментах 1 или 2 листай #сидимдома #юморвленту #едим #позитивныемысли #едимвсейстраной
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Анна признается, что просто не может себя контролировать в такие моменты. Если она начинает заедать стресс, то уже не может остановиться. Поэтому 40-летняя певица решила довериться специалистам и начать худеть под их руководством.

- Иногда обжорство длится пару дней, и это не сказывается на моей фигуре, а иногда нервы находятся на таком пределе , что я не могу остановить себя долгое время, - сообщила она. - Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни этой весной, а сейчас беру себя в руки и начинаю приводить свой дух и своё тело в форму.

Анна самоизолировалась в своей просторной московской квартире сразу с двумя мужчинами – с женихом и с младшим братом. Певица решила, что так им будет веселее проводить дни на карантине. До сих пор Семенович не светила жениха в соцсетях, предпочитая, по примеру балерины Анастасии Волочковой, «оставить что-то личное для себя». Известно, что избранник звезды на семь лет ее младше. Но, похоже, разница в возрасте нисколько не смущает пару. Во время карантина Анна призналась, что стала чаще задумываться о семье и уже готова нарожать детишек.

- Я стала какой-то суеверной, поэтому пока это тайна. Но хочу сказать одно, он моложе меня на семь лет. Мы вместе около года. Только сейчас я поняла, что хочу стать мамой. Еще года три назад думала, потусуюсь, - рассказывала Семенович в одном из интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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