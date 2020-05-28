Загулы покойного миллиардера: Летел в деловую командировку и брал с собой самолет эскортниц

Этого бизнесмена из списка «Форбс», сколотившего состояние в 90-х, при жизни народ не знал, хотя он владел крупнейшими компаниями России. Он не был так публичен, как Абрамович или Березовский, с которыми в свое время общался. Знакомые с Б. люди сравнивают его с одиозным предпринимателем Полонским. Только последний чудил на публику, а этот - «для своих». Как выясняется сейчас, он вел разгульную жизнь, о его экстравагантных забавах немало наслышаны в мире бизнеса. Тем более что так, как он, привыкли развлекаться многие олигархи.

Ревнивому мужу сломали челюсть

Хоть Б. и был трижды женат, но к женщинам относился как к обязательной составляющей своих развлечений.

- Его всегда сопровождали девушки, - рассказал «КП» его сосед по Рублевке - бизнесмен Александр Серегин. - Он мог приехать с одной в ресторан «Утиная охота» в Жуковке, а в машине его ждала другая. И они постоянно менялись. У него были красивые машины и красивые девочки. На это дело он не жалел денег, шиковал. За столиком в кафе галереи «Дача», бывало, с Дворковичем сидел и с ныне арестованным Абызовым. Он вообще с непростыми людьми поддерживал отношения.

- Он имел привычку брать для гулянок сотрудниц своих же компаний. Понравилась какая-то - все, поехали, - вспоминает один бывший партнер миллиардера. - Если куда-то вылетал по деловому поводу, то у него всегда была с собой эскорт-команда. Нужны - не нужны, но он брал.

Б. было все равно, замужем сотрудница или нет, лишь бы симпатичная. Он распоряжался огромными деньгами, поэтому досье о его загулах на всякий случай хранится в увесистой папке службы безопасности одной серьезной нефтяной организации, с которой сотрудничал бизнесмен. Сотрудник службы рассказал нам об одном из ярких инцидентов.

- Несколько лет назад муж приревновал свою жену к Б., - говорит наш собеседник. - Эту девушку, только окончившую школу и следом курсы бухгалтеров, приняли на работу в компанию Б. Вскоре она вышла замуж. Через несколько дней после свадьбы Б. обратил на нее внимание. Ей дали понять: хочешь работать - поедешь. Девушка согласилась, потому что ее муж в это время был безработным. Позвонила домой, сказала, что задержится - корпоратив. Муж названивал ей ежеминутно, и она отключила телефон. Ее привезли домой только под утро.

Этот стандартный случай в увеселительных буднях миллиардеров вдруг получил резонанс. Муж девушки оказался бывшим спецназовцем. Он ее расколол, она призналась: «Начальник заставил». До Б. супруг добраться не смог, но вышел на его водителя. Попугал, поднял шум. Служба безопасности компании все замяла. А потом на мужа на улице напали неизвестные и сильно избили. У него была сломана челюсть, он долго лечился. Но заявление писать не стал. Сказал, что не знает, кто его побил. Жена его так и продолжала работать в компании Б.

В Арктику с принцессой Монако

- Б. любил экстравагантные выходки, - вспоминает наш собеседник. - Как-то поехал на Крайний Север с принцессой Монако. Стефания славилась свободным поведением, часто заводила романы. Когда к ней охранника приставили следить за ее моральным обликом, она и с ним роман закрутила. Когда Стефания прилетала в Москву, Б. за свой счет организовал для нее тур на Крайний Север, в Арктику. Причем оформлено все было красиво - типа принцесса Монако выступает в защиту природы, какая-то благотворительная программа.

Все было сделано с размахом. Они сначала летели самолетом. Потом пересели на вертолет. Одежду подбирали национальную, заказывали гидов, проводников. Для принцессы это экзотика, она веселилась. Ну и кутили от души. Принимали пантовые ванны (рога молодых оленей отрезают, вымачивают в бочках, и эти растворы оказывают омолаживающий эффект, повышают либидо и прочее). Мой приятель, в то время владелец банка, был с ними в том путешествии, рассказывал, что Б. обхаживал принцессу Стефанию. А та оказалась веселая, заводная. Но свечку никто, конечно, не держал.

Поделился любовницей с дедом-горцем

Если посмотреть на снимки имения миллиардера Б. - огромная территория, роскошь… Но за всем этим великолепием стоял человек с невысокими моральными принципами. Бизнесмен из Карачаево-Черкесии припомнил, как принимал Б. у себя в гостях. Предприниматель приехал в Пятигорск летом заключать сделку. За ним неотступно следовали эскортницы. Да не простые, а близняшки - две как одна, только цветом волос различались: одна - блондинка, другая - брюнетка.

- Б. сам сел за руль своего шестисотого «Мерседеса» с московскими номерами, забрал близняшек и отправился порыбачить на озеро (мы ему там все организовали), - вспоминает бизнесмен. - Там у деда-черкеса рыболовные домики. У Б. с собой была водка «Абсолют». Дед свежевыловленную рыбу пожарил, Б. ему тоже налил. Дед захмелел, говорит, мол, какие у тебя девки хорошие. Б. спрашивает: «Какая тебе больше нравится?»

Тот показал на блондинку.

Дмитрий - ему: «Будешь? Поделюсь. Забирай».

Так прокутили три дня. Потом Б. надоело в горах сидеть, и они втроем поехали в Карачаевск. Хоть и город, но тянется вдоль ущелья, как большое село. Он открывает бардачок, достает 200 долларов: «Кто первая разденется, той деньги». Они обе раздеваются... По противоположной стороне идет деревенский парень. Б. кладет еще 300 баксов: «Кто первой подойдет к нему и попросит прикурить - та и заработала». Блондинка первой выпрыгивает из машины, голой идет к парню с сигаретой в руке. Он достает спички, начинает чиркать, они не зажигаются. Рядом на дороге стояла машина, в которой дед за рулем, рядом бабка. Дед вылупился на эту голую девицу, бабка его по-всякому. А девица взяла спички у деревенского, прикурила и вернулась к хохочущему Б. в машину. Вот так он разнообразил свой отдых.

Вилкой в ухо

В 2000-е годы произошел еще один случай в Харькове. У Б. были дела с поставкой антрацита на Украину. Местный бизнесмен-угольщик уперся, и Б. с ним не мог по цене договориться. Уговаривал его несколько дней, тот не шел на уступки. Просиживали в ресторане, пили, спорили. Допились до того, что харьковский вдруг завопил как резаный. Мы к ним, а у того из уха кровь течет. Б. ему вилку в ухо воткнул. Кровь остановили, обошлось без последствий. Никто никуда не обращался, мирно решили. И самое главное, сделку все-таки заключили, Б. его уломал.

Хотя миллиардер был трижды женат, его повсюду сопровождали красивые девушки.Фото: Shutterstock

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Принимал запрещенные препараты и слышал голоса

- Б. говорил моему другу, что бизнес - довольно нервное занятие. И потому он стал принимать антидепрессанты, - рассказала «КП» продюсер Олеся Сазыкина. - Потом он переключился на более сильные препараты и подсел на них. На полном серьезе утверждал, что общается с потусторонним миром, слышит голоса и они ему что-то советуют. Что конкретно - не говорил, но считал, что это правильные советы.

- Есть разговоры о том, что он был наркоманом, - подтвердил «КП» адвокат, имевший с ним дело. - Люди с большими деньгами имеют доступ к запрещенным препаратам и подсаживаются. Но они чаще всего за бабки стирают криминальную информацию про себя. Помните, у актрисы Натальи Бочкаревой нашли что-то (писали о кокаине. - Ред.) и раздули скандал. Он бы не допустил шума вокруг себя. Если даже и находили у него наркотики, все это заминалось.