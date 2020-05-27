Новая возлюбленная Сергея Жигунова сделала пластику и стала копией Заворотнюк

Яркий роман Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк продолжался два года. Ради своей партнерши по сериалу «Моя прекрасная няня» продюсер ушел от жены, актрисы Веры Новиковой, с которой прожил почти 30 лет. Но потом Анастасия влюбилась в фигуриста Петра Чернышева, своего нынешнего мужа, и порвала с Сергеем. А Жигунов вернулся к жене.

Недавно 57-летний «гардемарин» вновь начал жизнь с чистого листа: Сергей окончательно расстался с Верой Новиковой ради новой любви - 47-летней журналистки Виктории Ворожбит. По странному совпадению она удивительно похожа на Анастасию Заворотнюк.

«Кто счастлив, тот и прав»

С Викторией Жигунов познакомился в 2017 году, когда решил проводить на Сахалине фестиваль «Утро Родины». Ворожбит сначала стала пиар-менеждером фестиваля, затем директором. Виктория почти год скрывала роман с Жигуновым от мужа - дальневосточного медиамагната. Сейчас она работает в госкорпорации «Роснано» с Анатолием Чубайсом, занимается связями с общественностью. Ворожбит развелась с супругом, а вот Жигунов пока все еще в браке с 61-летней Верой Новиковой. Друзья Веры говорят, что она очень переживает разрыв с мужем.

- Сейчас мне неуместно комментировать развод Веры. Пока еще ей слишком больно, - объяснила «КП» подруга Новиковой дизайнер Алиса Толкачева.

Веру в этот непростой момент поддерживают и коллеги по Театру Вахтангова. Обручальное кольцо она уже сняла, видимо, окончательно поставив точку в своем браке.

Жигунов ушел от жены Веры Новиковой после 30 лет брака.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

А вот Виктория, похоже, ничуть не жалеет о том, что из-за их романа разрушены две семьи.

«Кто счастлив, тот и прав», - заявила она в Фейсбуке. Судя по всему, Ворожбит и Жигунов не планируют общих детей. От первого брака у Виктории есть 20-летний сын, и больше наследников она не хочет. «Мне нравится жить вдвоем», - рассказала она в соцсетях.

Продал все из-за долгов

Новая влюбленность «гардемарина» очень некстати совпала с полным провалом в бизнесе. Шесть лет назад Жигунов одолжил у банка 38 млн рублей на съемки фильма и до сих пор не вернул. В прошлом году в счет долга актер отдал однушку в центре Москвы, которую кредиторы оценили в 16 млн рублей.

А недавно с молотка была пущена и другая недвижимость артиста. В частности, дача «гардемарина» во Владимирской области. Однако и это имущество не помогло актеру рассчитаться с долгами. Жигунов все еще должен банку 15 млн рублей. Юристы предполагают, что в ближайшее время артиста ждет процедура банкротства. А значит, реализация оставшегося имущества (квартиры в Москве и двух автомобилей) и арест банковских счетов.

В конце прошлого года Вера Новикова попыталась добиться через суд супружеской доли в квартире актера. Но суд вынес решение в пользу Сергея, поскольку эта квартира была приобретена еще до их брака.

Впрочем, Жигунов заверил журналистов в своем Инстаграме, мол, никаких судов с женой больше не ожидается.

«Никаких споров о разделе имущества нет и не будет», - написал артист.

Невесту поселил у мамы

Сейчас Сергей Жигунов вместе с Викторией Ворожбит живет в подмосковном Абрамцеве у своей мамы. Об этом «КП» сообщил приятель актера, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский.

sergey_zagraevsky Художник Сергей Заграевский уверен, что Заворотнюк была большой любовью Жигунова.

- Я был соседом Сергея по его даче в Абрамцеве не один десяток лет, - рассказал художник. - После завершения романа с Заворотнюк Сергей свою дачу продал. Он Анастасию сильно любил, поэтому больше не мог находиться в том доме, где он когда-то был счастлив. Сергей и его жена Вера - очень разные люди. Он более открытый, поэтому у него такие сложные отношения с женой. Встретив Викторию, очень похожую на его безумную любовь Настю Заворотнюк, Сергей решил начать новую жизнь опять в Абрамцеве, на маминой даче. Мама у него прекрасная женщина. Насколько я знаю, Виктория в их семье прижилась, маме Сергея она нравится. У мамы симпатичный небольшой двухэтажный домик со всеми удобствами. Все соседи заметили, что у Сергея сейчас открылось второе дыхание. Все-таки после разрыва с Заворотнюк его жизнь дала трещину: продюсерские проекты провалились, начались проблемы в бизнесе, появились долги. А сейчас он действительно счастлив.

Новая страсть актера Виктория Ворожбит.Фото: Instagram.com

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Косметолог Марта ОРЛОВА: Подкорректировала нос и губы

Многие отмечают, что Ворожбит словно намеренно копирует образ роковой любви Жигунова Анастасии Заворотнюк. Хотя, по словам знакомых, Виктория так выглядела еще до знакомства с актером. Косметолог Марта Орлова, которой мы показали фото Ворожбит, уверена: она делала пластику.

- Вероятно, ей была сделана ринопластика (хирургическая коррекция формы носа. - Ред.), - говорит Марта Орлова. - У кончика носа идеально прямая спинка и очень неестественно зауженные ноздри - все это напоминает почерк нескольких известных пластических хирургов. Плюс ко всему Виктория, видимо, исправила форму губ. Судя по отсутствию «арки Амура» (линия верхней губы с углублением посередине. - Ред.), использовался биополимерный гель. Мимических морщин у Виктории нет, а значит, она прибегает к инъекциям ботокса (препарат, разглаживающий морщины. - Ред.).

КСТАТИ

На роль няни Вики претендовали Корикова и Климова

- Сериал «Моя прекрасная няня» снимал мой друг Петя Штейн, поэтому роман Жигунова и Заворотнюк развивался на моих глазах, - вспоминает продюсер Евгений Морозов. - На кастинге за роль няни Вики бились Елена Корикова и Екатерина Климова. Но Жигунову приглянулись пробы никому не известной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Жигунов был уже большой звездой и с порога заявил, что меньше чем за 2 тысячи долларов в день он сниматься не будет. А съемочных дней было 200. Для тех лет это колоссальные деньги.

Когда Жигунов и Заворотнюк оказались в одной гримерке, между ними пробежала искра. Сначала они встречались тайно, но уже на четвертый месяц съемок Жигунов поселился в квартире Заворотнюк. За съемочный день Настя выторговала себе ставку в 400 долларов. Тоже неслыханный гонорар для начинающей актрисы. Потом Жигунов стал продюсером Насти и убедил ее поднять гонорар еще на тысячу долларов. Аппетиты у них росли с каждым днем. Помню, я хотел позвать Заворотнюк к себе в спектакль, Жигунов мне сказал, что Настя будет играть при двух условиях: во-первых, гонорар 500 тысяч долларов, во-вторых, в спектакле должен играть и Сергей. Я отказался. Думаю, то, что Настя из-за Жигунова лишилась многих ролей, стало одной из причин их разрыва. Будучи далеко не бедным человеком, он на Заворотнюк откровенно зарабатывал.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Все еще помнит Настю»

- У каждого мужчины есть свой идеал женщины. Очень часто люди подбирают себе спутниц, которые, словно сестры, похожи между собой по типажу, прической, цветом волос, фигурой, - говорит психолог Сергей Ланг. - В том, что Жигунов выбирает себе женщин, похожих на Заворотнюк, нет ничего удивительного. Он, видимо, так и не забыл свой идеал…