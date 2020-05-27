Знакомые певицы: Полина Гагарина ушла от мужа из-за денег

33-летняя Полина Гагарина и ее 42-летний муж Дмитрий Исхаков казались идеальной парой. Он - ее личный фотограф. Она - его муза. Однако недавно стало известно, что певица ушла от супруга, от которого у нее есть трехлетняя дочка Мия.

«Достал контролем»

- Я работала с Полиной еще на «Фабрике звезд», где она начинала, - рассказала «КП» музыкальный продюсер Олеся Сазыкина. - Когда она вышла замуж за своего первого мужа, актера Петю Кислова, то светилась от счастья. Он такой душка, харизматичный. Сын у них родился в 2007 году. Но Полина и Петя были молодые, буйные. Как я шутила про них - «два раздолбая». В общем, не хватило мудрости притереться друг к другу.

В 2013 году Полину снимал для глянца фотограф Дмитрий Исхаков, полная противоположность ее первому мужу. Такой занудный, несколько чопорный. Полине его фотосъемка очень понравилась. У них началось общение, которое переросло в роман. Он стал ее личным фотографом, начал опекать. Кофе в постель, «оденься потеплее» - такая ежеминутная забота. Возможно, его внимание и привлекло Полину. Она еще до свадьбы купила квартиру. И он взял на себя все хлопоты по ремонту.

Дмитрий поменял ее образ жизни. Полина стала домоседкой, если выходит в свет, то для работы. Он ее чрезмерно контролировал. Каждый шаг отслеживал. И хотя у них дочка, я была уверена, что она долго с ним не выдержит. К тому же она пашет и зарабатывает большие деньги, а муж получает в разы меньше.

Доход - $5,6 млн в год

Семейная жизнь Полины и Дмитрия начиналась красиво: он сделал ей предложение в Париже, на мосту Влюбленных. 9 сентября 2014 года пара расписалась в Тверском загсе Москвы. До этого брака Исхаков не был женат, но встречался с актрисой Равшаной Курковой, с которой тоже познакомился во время съемки.

Дмитрий везде и всюду сопровождал жену. Ездил с ней на «Евровидение», в Китай на проект «Голос».

- Он порой изводил Полину своими нравоучениями - как надо жить, что делать, - рассказала «КП» знакомая певицы. - Для меня это просто тирания. В быту все должно быть по его, он домостроевец, большой чистюля. Она пыталась подстраиваться, угождать, но, видимо, устала. Многие предрекали - они недолго проживут, слишком разные.

Полина с дочкой и сыном от первого брака осталась в своей квартире. А пока еще законный муж живет отдельно. Певица уволила Дмитрия с поста директора компании ООО «Полина Гагарина», через которую проходит ее концертная деятельность. В открытых источниках указывается, что за 2018 год выручка организации составила 150 млн руб. В прошлом году, по данным российского Forbes, доходы певицы выросли - она заработала $5,3 млн (377 млн руб.).

Полина постоянно сидит на диете - по словам друзей, это сказывается на ее эмоциональном состоянии.Фото: Instagram.com

«Она выросла, а он зазвездил»

Сегодня многие называют именно деньги причиной конфликта в семье. Говорят, Гагарину стало раздражать, что муж мало зарабатывает.

- Полина карьеристка, у нее все подчинено работе, - говорит знакомая певицы. - Но в начале брака с Дмитрием она только шла к своей славе. Ей было 26 лет, она его боготворила. А потом переросла его. Тем более что она очень заточена на деньги. А Исхакову больше 30 - 40 тыс. руб. за съемку для журнала не платят.

- Пару лет назад мы решили делать фотосессию в наших украшениях для глянцевого журнала, - рассказала «КП» менеджер ювелирной компании «Кристалл мечты». - Вспомнили про Исхакова. Знаете, какой он запросил гонорар? Для понимания - обычно фотосъемка стоит от 40 до 100 тыс. руб., это целый съемочный день с фотографом класса люкс. А Исхаков захотел 800 тысяч рублей за день! То есть он стал повышать стоимость услуг. Ювелирная компания «Соколов» два года назад снимала Гагарину в своей рекламе, певица им сказала: фотографировать меня будет только муж. Из-за этого многие стали отказываться ее в рекламу брать: «Сдалась нам Полина с таким прицепом». Ее гонорар - 2 - 3 млн руб. и плюс еще съемка за 800 тысяч.

- Она ведь знала, за кого замуж выходит. Он фотограф, не олигарх, - считает устроитель концертов Наталья Субботина. - Когда в начале этого года я предложила директору Полины выступить в Заполярье на корпоративе, то мне была озвучена сумма, после которой я прекратила с ними общение, - 15 млн руб. за ее вылет. Раньше ее ставка была 5 млн руб. за корпоратив. Да, лететь далеко, но иногда надо спускаться с небес на землю.

- Полина - перфекционистка, высокие требования предъявляет и к себе, и к другим, - рассказывает певица Варвара. - Она ранимая, вспыльчивая, нервы оголены. Плюс постоянно на диете, а это колоссальное нервное напряжение.

По мнению окружения, последний год все наложилось одно на другое - нервные срывы, голодовки, недовольство собой, мужем. Скандалы стали частым явлением в семье. Певица решила положить этому конец.

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«У нее появился богатый мужчина»

- Я знакома и с Полиной, и с Дмитрием, мне очень нравилась их пара, - рассказала «КП» организатор концертов Наталья Субботина. - Дмитрий - хороший человек, надежный, основательный. Он полюбил сына Полины от прошлого брака, они подружились. И всю свою жизнь подчинил Полине. Она и сама говорила: «Я зарабатываю, а Дима - мой быт». Он все умеет по дому делать. И позаботится, и успокоит... Ходят слухи, что якобы у нее появился какой-то богатый поклонник. Если она решила за деньгами погнаться - это ее выбор. То, что она ушла от Димы, - это скороспелое решение.