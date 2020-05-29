Александр Васильев: Через год-два в тренде будут полненькие дамы с яркими глазами

В своем Инстаграме Александр Васильев на днях написал: «Нам надо приспосабливаться сосуществовать какое-то время рядом с коронавирусом, находить новые формы для общения. Изменился и наш внешний облик. Мы все носим маски и перчатки. Это жизненно необходимо. Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов. Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин. Они будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор. Дабы избежать какофонии в цвете. А сколько оригинальных масок мы уже увидели: и с цветочками, и с аппликациями, и со стразами, как у Филиппа Киркорова. Русский народ талантлив в выдумке, особенно если ему задать верное направление. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите».

Как изменится мода и стиль в эпоху COVID-19, более подробно Васильев рассказал в эксклюзивном интервью «КП».

- Предполагаю, что сейчас нам понадобится около пяти лет, чтобы восстановиться и вернуться к «мирной», докоронавирусной жизни, - считает Васильев. - Экономический кризис, который грядет следом за пандемией, выбьет многих из седла. К этому надо быть готовым.

Красота - страшная сила.

Сейчас люди интересуются, как изменится мода. А будет то, что произошло на Западе в 1929 году, когда случился мировой экономический кризис, начавшийся с биржевого краха в США (Великая депрессия продлилась почти десятилетие. - Ред.). Тогда все модницы стали носить черные, длинные, закрытые, но вместе с тем очень женственные наряды.

В моде будет одежда практичная, удобная для стирки, длинная. Из-за дороговизны парикмахерских (часть из них обанкротится, а услуги тех, что выживут, будут недешевы) в моду вернутся длинные волосы. Карантин предполагает домашнее питание, которое нас не ограничивает в еде, поэтому вместо субтильных фигур в моде будут полненькие, на радость многим российским женщинам.

Защитные маски не позволяют кичиться надутыми гелем, ярко накрашенными губами. Поэтому в макияже акцент перейдет на глаза.