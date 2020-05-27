2020-05-27T10:09:57+03:00
Происшествия

В Москве во время задержания уроженец Чечни покусал полицейского

После потасовки сотрудника полиции увезли в больницу
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К этой панельной девятиэтажке на улице Корнейчука в районе Бибирево оперативников привело расследование разбойного нападения на юго-западе Москвы. По биллингу телефонов отследили перемещение подозреваемых. Первого взяли прямо на улице, у подъезда. Сотрудники полиции уложили молодого парня лицом «в пол», пытаясь застегнуть наручники. Но тот оказал яростное сопротивление. А спустя несколько секунд к борющимся подлетел еще и товарищ подозреваемого.

- Он прыгнул «с ноги» в одного из полицейских, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - В итоге двум сотрудникам пришлось разбираться с двумя молодыми парнями.

В итоге в схватке победили оперативный опыт и правоохранительные органы. Но в потасовке тот самый второй подозреваемый, 24-летний уроженец Чечни, умудрился укусить полицейского за локоть и ударить коленом по лицу. После задержания и передачи двух кавказцев подоспевшему наряду, оперативника, капитана полиции, увезли в больницу. Там сделали снимок: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение.

- Задержанного, который нанес травмы сотруднику полиции при исполнении, доставили в Следственный комитет, - сообщили корреспонденту сайта kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Напомним, делами о нападении на сотрудников правоохранительных органах занимается именно СК. Максимальное наказание по статье «Применение насилия в отношение представителя власти» - до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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