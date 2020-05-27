Бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу в Москве: как и где пройти

Москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу в 30 поликлиниках столицы. Запись на исследование будет открыта на две недели вперед. Об сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Напомним, ранее такая возможность была только у тех москвичей, которым рассылали сообщения-приглашения (выборочно).

- С сегодняшнего дня все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции - иммуноглобулина M и иммуноглобулина G, - сказала Анастасия Ракова.

Что покажет тест? Результаты дадут понять, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией: переболел и у него вырабатывается иммунитет? К тому же бывают случаи, когда люди узнают, что они болеют на сегодняшний день – просто нет симптом (такая особенность коронавируса). Или тест даст ответ, что человек никогда вообще не сталкивался с COVID 2019.

- Для этого мы на базе 30 московских поликлиник открыли точки забора крови, - сказала Ракова. - Планируется, что в Москве будет проводиться ежедневно 5000 бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу.

Как пройти бесплатный тест (на наличие антител к коронавирусу)?

- записаться можно только дистанционно - предварительная электронная запись,

- если вы прикреплены к одной из городских поликлиник, запишитесь на анализ крови из вены на портале mos.ru. Для этого авторизуйтесь, зайдите в раздел «Услуги», далее в «Каталог услуг», затем в раздел «Здоровье», а в нем - «Запись на прием к врачу». Там нужно выбрать вкладку «Кровь (антитела covid-19)», определитесь с удобной датой и временем – готово,

- если есть московский полис ОМС, но вы не прикреплены к городской поликлинике, то можно позвонить в пункт сдачи крови и администратор запишет вас на анализ (в свободное время),

- подготовка к сдаче крови не требуется (не нужно голодать, обязательно чистить зубы, не пить воду),

- нужно взять с собой полис ОМС и паспорт,

- прийти в назначенное время согласно записи.

Узнать результаты исследований можно в электронной медицинской карте – они там появятся в течение трех дней. А если медицинские показатели будут непонятны? Врачи отправят подробную расшифровку всех показателей.

Время работы: пункты забора крови для анализа крови на антитела к коронавирусу будут работать каждый день с 8.00 до 20.00.

Сайт kp.ru сообщает, будут ли наказывать тех, кто не захочет сдать анализы и введут ли штрафы за отказ от бесплатного тестирования на антитела в Москве

- ГП № 45 Филиал № 5, ул. Флотская, д. 9, строение 1,

- ГП № 3 филиал № 2, Горлов тупик, д. 4,

- ГП № 209 филиал № 1, ул. Кременчугская 7 к1,

- ГП № 36, ул. Новомарьинская, д.2,

- полный перечень поликлиник (всего их 30) с адресами доступен здесь

КСТАТИ

Штрафы за отказ от бесплатного тестирования на антитела в Москве: какие предусмотрены

Сайт kp.ru сообщает, будут ли наказывать тех, кто не захочет сдать анализы и введут ли штрафы за отказ от бесплатного тестирования на антитела в Москве (подробности)