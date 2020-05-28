Юнармии – 4 года

Вообще-то, Юнармия начала создаваться по инициативе министра обороны Сергея Шойгу еще в январе 2016 года. От замысла до воплощения в жизнь прошло совсем немного времени, и уже 28 мая того же года был утвержден устав Движения. Именно эта дата и считается днем рождения организации, торжественно отмечать который уже стало доброй юнармейской традицией.

Ежегодно юнармейцы участвуют в военных парадах и шествиях, международных военно-технических форумах, акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», а также воинских ритуалах, праздничных и спортивных мероприятиях, проводимых на базе воинских частей. Ребята выезжают в исследовательские и поисковые экспедиции – от курильских островов до кургана Туннуг в Туве. Совершили восхождение на Эльбрус… Сегодня Всероссийское детско-юношеское движение – это 700 тысяч участников, 85 региональных штабов, 10 тысяч проведенных мероприятий!

28 мая по всей стране обычно проходят праздничные собрания, концерты, конкурсы. В 2019 году, к примеру, Юнармия отметила день рождения массовым забегом на Поклонной горе в Москве. Легкоатлетический кросс поддержали в регионах. Но это была лишь часть большой праздничной программы. В этом году, к сожалению, из-за пандемии коронавируса все торжества пришлось перенести в онлайн.

Праздник сегодня отмечают ударным многочасовым видеомарафоном, который транслируется на сайте и официальной странице Движения в социальной сети ВКонтакте. 9 мая этот формат был более, чем успешно опробован во время празднования Дня Победы. Онлайн-марафон с конкурсами, мастер-классами, концертом и поздравлениями от звезд отечественной эстрады, воспоминания о знаковых событиях и этапах становления Движения – такой день рождения юнармейцы запомнят надолго.