Четыре квартиры Бабкиной в Болгарии упали в цене: элитная недвижимость звезд теперь стоит в три раза дешевле

Пока не ясно, когда станет возможен отпуск за границей. А артисты переживают за свою заграничную недвижимость. Самая массовая резервация звезд в одном комплексе – в Болгарии. Подружки Лариса Гузеева и Лариса Удовиченко все же надеются, что к концу лета смогут отдохнуть в своих апартаментах. А многие их звездные соседи мечтают избавиться от недвижимости в Болгарии, но это крайне невыгодно.

В жилом комплексе «Эмеральд» апартаменты Лолиты, Бабкиной, Моисеева, Гузеевой, Киркорова, Удовиченко. Артистам казалось вложение денег в недвижимость у моря – выгодной инвестицией, а на деле все вышло иначе. Два года назад цены упали в два раза, а сейчас в три.

Комплекс «Эмеральд».Фото: Instagram.com

«Вся там туса наша! Только Владимир Винокур единственный, кто успел продать», - рассказывала Надежда Бабкина Лере Кудрявцевой в «Секрете на миллион». А Кудрявцева сетовала, что и у нее недвижимость в Болгарии.

Бабкина в «Эмеральде» купила сразу четыре квартиры, три из которых расположены рядом друг с другом. Площадь разная – от 70 до 50 м кв. Обстановка в апартаментах типовая – добротный отель, без роскоши. Мраморных полов и дизайнерской мебели здесь нет. Брали артисты это жилье в курортном поселке Равда из-за близости к морю и идеальной инфраструктуры: бассейны, спа, кафеши и прочие отпускные удобства.

«Я чувствую, что мы эти квартиры не продадим никогда в жизни!» - предполагала этой весной Бабкина. Кроме того, артистка поделилась предположением, что в отсутствие хозяев эту недвижимость в комплексе могут сдавать туристам. Надежда Георгиевна вспомнила случай, как уезжая она выключала холодильник, а потом обнаружила его включенным с остатками еды. Сама Бабкина давно не отдыхает в Болгарии – там проводят летние каникулы ее внуки. Поэтому собрание собственников, оплату коммуналки контролируют невестка и сын звезды. Но внуки Бабкиной скоро вырастут и им буде неинтересно отдыхать каждый год в одном месте.

Стандартные апартаменты в «Эмеральде».Фото: Instagram.com

Почему же народная артистка сомневается в целесообразности продажи болгарской недвижимости? Все дело в том, что в этом году цены на нее обвалились окончательно. Считайте сами. К примеру, Лариса Гузеева покупала апартаменты площадью 165 кв. м за 220 тысяч евро. Полтора года назад похожую квартиру можно было приобрести за 140 тысяч, а сейчас за 80 (6,2 млн. руб.). Квартиру площадью 50 кв. м сейчас готовы отдать за 26 тысяч евро (2 млн. руб.). Для большинства это огромные деньги, а для звезд — парочка «заказников».

Лариса Гузеева в своих болгарских интерьерах.Фото: Instagram.com

Первый раз цены упали из-за кризиса, потом из-за проблем с управляющей компанией, из-за падения спроса, а теперь и из-за пандемии и прогнозируемого снижении турпотока. Продавать апартаменты за такие цены звезды не собираются даже если не будут здесь отдыхать, хоть и приходится оплачивать содержание недвижимости. Однако не все звезды оказались от отдыха в Болгарии. Удовиченко и Гузеева любят вечерние посиделки и ужины и утренние болгарские заплывы.