2020-05-27T19:38:27+03:00
Общество

«Затягивать нельзя!» В Совфеде требуют принять закон о такси

По мнению сенатора, это облегчит жизнь извозчиков
Антон ВЛАСОВ
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Ирина Рукавишникова, первый зампред конституционного комитета Совета Федерации. Автор фото: Анатолий КАРБИНОВИрина Рукавишникова, первый зампред конституционного комитета Совета Федерации. Автор фото: Анатолий КАРБИНОВ
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До сих пор в России нет четких законов, по которым работает бизнес таксистов. И затягивать с принятием этих правил больше нельзя. Об этом заявила в интервью журналистам первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова. Она отметила, что законодателям нужно оперативно реагировать и поддерживать изменения.

- Необходимо учитывать возможности и факт существования цифровых платформ, как корпоративных, так и государственных...Вся индустрия такси в России существует без адекватного правового регулирования. Агрегаторы остаются фактически без контроля, а индивидуальные предприниматели, самозанятые в сфере такси – без необходимой законодательной поддержки, - отметила Рукавишникова.

Но с чем же связано затягивание принятия важных мер? В Госдуме уже лежит законопроект о такси. Его внес председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев и его первый зам Виталий Ефимов - экс-министр транспорта. Государственно-правовое управление президента уже в четвертый раз дало отрицательный отзыв на этот документ. Там заявили, что установка дополнительных устройств по безопасности из-за коронавируса идет в разрез с пунктами, которые направлены на поддержку государством малого бизнеса.

- Еще в прошлом году сенаторы Андрей Турчак и Людмила Бокова (сейчас-замминистра цифрового развития) при широкой поддержке депутатов – причем из разных комитетов и фракций – предложили разумный законопроект с работающим механизмом по регулированию рынка такси. Он в полной мере учитывает и реалии рынка, и способность разных его субъектов нести ответственность и, что важно, использовать для контроля цифровые платформы, в том числе, для мониторинга безопасности перевозок, - отметила она.

Сенатор заявила, что законопроект необходимо как можно скорее рассмотреть и принять в Госдуме. По ее мнение, инициатива упростит таксистам жизнь, налогообложение и поможет проходить медосмотры.

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