2020-05-27T18:49:37+03:00
Политика

В Киеве признали символику дивизии «Галичина» нацистской. Но не запретили

В решении суда остались лазейки, позволяющие и дальше использовать руны СС
Александр КОЦ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Киеве можно по-прежнему ходить под знаменами "Галичины".В Киеве можно по-прежнему ходить под знаменами "Галичины".Фото: РИА Новости
Изменить размер текста:

Сначала я и глазам своим не поверил – неужели украинская система дала сбой? Нашелся судья, который решил пойти против агрессивного радикального меньшинства?! Назовите его имя – мир должен знать этих бесстрашных людей. Однако все оказалось не тем, чем выглядело в заголовках СМИ.

Вот самые популярные интерпретации: «Суд запретил дивизию СС «Галичина» или «Суд признал дивизию СС «Галичина» нацистской. Однако это не совсем так. Судебное разбирательство тянется пару лет – с тех пор, как Украинский институт нацпамяти (УИНП) в ответ на запрос одной из журналистов заверил, что символика этого самого подразделения не является нацистской. А следовательно не подпадает под закон о запрете коммунистических и нацистских символов. Собственно нынешний суд решал вопрос не принадлежности дивизии к нацистским формированиям, а правомерность ответа Института репортеру.

И вот, что он постановил: «Признать противоправными действия УИНП и его главы по предоставлению выводов о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима». Суд также призвал Институт и его руководство не распространять выводы о том, что символика дивизии войск СС «Галичина» не является запрещенной.

Генрих Гиммлер на позициях дивизиии "Галичина". Фото сделано между 1943-м и 1944-м годами. Фото: audiovis.nac.gov.pl

Генрих Гиммлер на позициях дивизиии "Галичина". Фото сделано между 1943-м и 1944-м годами. Фото: audiovis.nac.gov.pl

Вот как хотите, так и понимайте. С одной стороны в судебном решении ни разу не говорится о том, что это запрещенная нацистская символика. С другой не считать ее таковой предписывается только Институту нацпамяти. Значит кто-то другой может совершенно спокойно прогуливаться с эсэсовскими знаменами, как то делали месяц назад во Львове на 77 годовщину основания дивизии.

Как бы то ни было, в Киеве создан прецедент, благодаря которому появился инструмент давления на тех, кто поклоняется колабарантам, воевавшим на стороне фашистов в составе войск СС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Культурные ценности на десятки миллионов долларов": Среди картин, которые вывез за границу Порошенко, есть работы Айвазовского
Пятого президента Украины обвиняют в том, что он незаконно отправил за рубеж более четырех десятков произведений знаменитых художников
Новости 24
Путин и саудовский наследник договорились продолжить тесную координацию по сделке ОПЕК+
Экономист объяснил, зачем россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков
Москва направит бригады врачей в регионы: первые рейсы вылетят сегодня в Северную Осетию
Коронавирус у Александра Бречалова: что известно о состоянии здоровья главы Удмуртии
Эпидемиолог рассказал, когда коронавирус в России "уйдет в спячку"
Минтруд спрогнозировал пик безработицы в России
Минимальное пособие по безработице хотят увеличить в три раза до 4,5 тысяч рублей
Минтруд назвал отрасли, в которых больше всего увольнений в период пандемии
Минтруд предложил распространить доплату для детей на всех безработных
Глава Минтруда рассказал, сколько россиян работают на удаленке
Мишустин заявил о необходимости увеличить пособия по безработице для всех россиян
Президент Сербии подтвердил участие в Параде Победы в Москве
Эпидемиолог ответил, насколько опасен бессимптомный коронавирус
Путин рассказал об уровне безработицы в России
Минздрав рассказал о тесте для выявления специфического иммунитета к коронавирусу
Во время проезда турецкого военного конвоя по трассе в Идлибе произошел взрыв
В Пензенской области подготовят пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения
Косачев заявил о превращении США в «агрессивного своекорыстного диктатора»
Когда разрешат гулять по Москве в 2020 году
Москвичам рассказали, каким будет начало лета
На Центральную Россию идут ливни, грозы и град
Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова
Путин попросил Собянина направить в регионы московские бригады врачей
Путин похвалил московские власти за работу по борьбе с коронавирусом
Собянин сообщил о переводе больниц на плановую помощь
Сергей Собянин рассказал о снятии запрета на прогулки в Москве
Собянин: жесткие требования позволили достичь неплохих результатов в борьбе с коронавирусом